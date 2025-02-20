В США заявили о неготовности туристической системы к проведению чемпионата мира по футболу

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС. Туристическая индустрия США недостаточно оснащена для того, чтобы принять огромное количество туристов в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2026 года и Олимпийских игр 2028 года. Об этом сообщает телеканал ESPN со ссылкой на отчет Ассоциации туроператоров США.