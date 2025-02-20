В США заявили о неготовности туристической системы к проведению чемпионата мира по футболу

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС. Туристическая индустрия США недостаточно оснащена для того, чтобы принять огромное количество туристов в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2026 года и Олимпийских игр 2028 года. Об этом сообщает телеканал ESPN со ссылкой на отчет Ассоциации туроператоров США.
Среди основных причин неготовности США к проведению международных соревнований указывается стареющая инфраструктура, длительные сроки оформления и получения виз, а также устаревшие технологии обеспечения безопасности.
В отчете компании предполагается, что в рамках проведения чемпионата мира, Олимпийских и Паралимпийских игр, Кубка Райдера по гольфу (2025 год), а также празднований 250-летия со дня принятия Декларации независимости США (2026) страну посетят более 40 млн человек.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. С 2026 года в чемпионатах мира будут принимать участие 48 команд. Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.