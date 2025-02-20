Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США заявили о неготовности туристической системы к проведению чемпионата мира по футболу

В отчете Ассоциации туроператоров США отмечается, что инфраструктура и технологии обеспечения безопасности в стране устарели.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС. Туристическая индустрия США недостаточно оснащена для того, чтобы принять огромное количество туристов в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2026 года и Олимпийских игр 2028 года. Об этом сообщает телеканал ESPN со ссылкой на отчет Ассоциации туроператоров США.

Среди основных причин неготовности США к проведению международных соревнований указывается стареющая инфраструктура, длительные сроки оформления и получения виз, а также устаревшие технологии обеспечения безопасности.

В отчете компании предполагается, что в рамках проведения чемпионата мира, Олимпийских и Паралимпийских игр, Кубка Райдера по гольфу (2025 год), а также празднований 250-летия со дня принятия Декларации независимости США (2026) страну посетят более 40 млн человек.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. С 2026 года в чемпионатах мира будут принимать участие 48 команд. Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

США