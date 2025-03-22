Футболисты сборной Англии победили албанцев в первом матче под руководством Тухеля

Англичане со счетом 2:0 победили сборную Албании в домашнем матче первого тура группы К отбора на чемпионат мира 2026 года. На 20-й минуте встречи забитым голом отличился 18-летний защитник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли. Он стал самым молодым автором гола в дебютном матче за сборную Англии. Второй гол забил лучший бомбардир в составе «трех львов» Гарри Кейн (78-я минута).