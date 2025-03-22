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Футболисты сборной Англии победили албанцев в первом матче под руководством Тухеля

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Сборная Англии одержала победу в первом матче под руководством нового главного тренера немца Томаса Тухеля.

Источник: Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images

Англичане со счетом 2:0 победили сборную Албании в домашнем матче первого тура группы К отбора на чемпионат мира 2026 года. На 20-й минуте встречи забитым голом отличился 18-летний защитник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли. Он стал самым молодым автором гола в дебютном матче за сборную Англии. Второй гол забил лучший бомбардир в составе «трех львов» Гарри Кейн (78-я минута).

Тухель был назначен на пост главного тренера сборной Англии в октябре 2024 года, до завершения группового этапа Лиги наций командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Ли Карсли. С 2016 года команда возглавлял Гарет Саутгейт, который покинул должность главного тренера после чемпионата Европы 2024 года, на котором англичане завоевали серебро.

Сборная Англии занимает первое место в турнирной таблицы группы К отбора на чемпионат мира. Следующий матч англичане проведут 24 марта дома против сборной Латвии.

Англия
2:0
Первый тайм: 1:0
Албания
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа K
21.03.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Wembley
Главные тренеры
Томас Тухель
Силвинью
Голы
Англия
Майлс Льюис-Скелли
(Джуд Беллингем)
20′
Гарри Кейн
(Деклан Райс)
77′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
2
Кайл Уокер
5
Эзри Конса
12
Дэн Берн
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
23
Майлс Льюис-Скелли
90′
3
Рис Джеймс
4
Деклан Райс
82′
8
Джордан Хендерсон
7
Фил Фоден
74′
16
Морган Роджерс
17
Кертис Джонс
74′
18
Энтони Гордон
11
Маркус Рэшфорд
74′
20
Джаррод Боуэн
Албания
2
Иван Бальиу
3
Насер Алийи
5
Арлинд Айети
6
Берат Джимсити
32′
8
Кристьян Асллани
20
Юльбер Рамадани
11
Мюрто Узуни
1
Томас Стракоша
82′
12
Эльхан Кастрати
10
Недим Байрами
63′
22
Армандо Бройя
14
Казим Лячи
78′
19
Адрион Паязити
9
Ясир Асани
78′
21
Арбер Ходжа
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
3
5
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
1
9
Фолы
7
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти