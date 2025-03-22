Футболисты сборной Англии победили албанцев в первом матче под руководством Тухеля

Англичане со счетом 2:0 победили сборную Албании в домашнем матче первого тура группы К отбора на чемпионат мира 2026 года. На 20-й минуте встречи забитым голом отличился 18-летний защитник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли. Он стал самым молодым автором гола в дебютном матче за сборную Англии. Второй гол забил лучший бомбардир в составе «трех львов» Гарри Кейн (78-я минута).
Тухель был назначен на пост главного тренера сборной Англии в октябре 2024 года, до завершения группового этапа Лиги наций командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Ли Карсли. С 2016 года команда возглавлял Гарет Саутгейт, который покинул должность главного тренера после чемпионата Европы 2024 года, на котором англичане завоевали серебро.
Сборная Англии занимает первое место в турнирной таблицы группы К отбора на чемпионат мира. Следующий матч англичане проведут 24 марта дома против сборной Латвии.