Сборная Аргентины отобралась на чемпионат мира по футболу

ТАСС, 26 марта. Действующий чемпион мира по футболу сборная Аргентины отобралась в финальную часть мирового первенства 2026 года. Об этом стало известно после того, как сборная Боливии в матче отборочного турнира в южноамериканской зоне сыграла вничью с командой Уругвая (0:0).
Аргентинские футболисты после 13 матчей набрали 28 очков и занимают первое место в турнирной таблице отборочного турнира. На чемпионат мира выйдут шесть лучших команд из Южной Америки по итогам соревнования. Сборная, которая займет седьмую строчку, сыграет за попадание на мировое первенство в межконтинентальных стыковых матчах.
Команда Боливии располагается на седьмом месте с 14 очками после 14 игр и не сможет догнать аргентинцев в таблице. Всего в отборочном турнире южноамериканские команды проведут по 18 игр.
Ранее на чемпионат мира 2026 года квалифицировались сборные Японии, Новой Зеландии и Ирана. Команды США, Канады и Мексики стали участниками турнира без отбора как представители стран-организаторов. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля, в турнире впервые примут участие 48 сборных.
Сборная Аргентины также выигрывала чемпионаты мира в 1978 и 1986 годах. Трижды (1930, 1990, 2014) команда становилась серебряным призером.