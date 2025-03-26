Сборная Аргентины отобралась на чемпионат мира по футболу

ТАСС, 26 марта. Действующий чемпион мира по футболу сборная Аргентины отобралась в финальную часть мирового первенства 2026 года. Об этом стало известно после того, как сборная Боливии в матче отборочного турнира в южноамериканской зоне сыграла вничью с командой Уругвая (0:0).