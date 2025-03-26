Рафинья зря злил Аргентину — чемпионы мира растоптали Бразилию. Парагвай выдал камбэк в Колумбии

В Южной Америке прошел 14-й тур отборочного цикла ЧМ-2026, по итогам которого путевку в финальный турнир завоевали действующие чемпионы планеты.
На разном уровне
Аргентина — Бразилия — 4:1 (3:1)
Голы: 1:0 — Альварес (4), 2:0 — Фернандес (12), 2:1 — Кунья (26), 3:1 — Мак Аллистер (37), 4:1 — Симеоне (71).
Большие игры — это всегда великие противостояния. В Южной Америке на уровне сборных долгое время матчи Аргентины и Бразилии подавались как дуэли Месси и Неймара. Пик этого сериала — очень добрый и по-настоящему спортивный — финал Кубка Америки-2021. Первый титул Лео со сборной и объятия со старым другом, которому в душе было очень больно. Именно эту сцену вспомнил главный тренер чемпионов мира Лионель Скалони, когда его попросили прокомментировать возможные проблемы с расизмом. А эта проблема была актуальна, поэтому Аргентинская федерация футбола даже выступила со специальным обращением к болельщикам.
Но даже не искрило — полыхало — благодаря Рафинье. И совсем не из-за блестящей формы звезды «Барселоны», которая на пару с аргентинцем Хулианом Альваресом могла украсить афишу южноамериканского класико в отсутствие оставшихся вне игры из-за проблем со здоровьем Месси и Неймара. Став гостем программы легендарного Ромарио, Рафинья не выбирал выражений. Как, кстати, и его собеседник. Самые эмоциональные высказывания по поводу встречи с принципиальным соперником «запикали» почти целиком. И хотя такой авторитетный человек, как Хавьер Дзанетти, дипломатично заметил, что эти слова — часть футбольного фольклора, которая, правда, остается на поле, — диалог бывшей и нынешней бразильских звезд взбесил всю Аргентину.
Главным фото дня в стране стало то, где защитник Отаменди попадает локтем в лицо говорливому Рафинье. Его с юмором прокомментировал простившийся со сборной Ди Мария, а потом пост Отаменди в соцсетях поддержали многие партнеры по сборной. Обычные болельщики, само собой, грозили бомбардиру «Барсы» карами небесными, и в целом происходившее напоминало простую истину, о которой напомнил дипломатичный, в отличие от Рафиньи, капитан пентакампеонов Маркиньос. У Бразилии и Аргентины не бывает товарищеских игр или просто отборочных матчей — это всегда почти как финал. Даже в ситуации, когда сине-белые забронировали пропуск на мировое первенство еще до стартового свистка — после нулевой ничьей Боливии и Уругвая.
Ох, зря Рафинья дразнил аргентинского зверя! Хозяева просто издевались над принципиальным соперником, устраивая затяжные перепасовки под скандирование «Оле!». Бразилию уничтожали прессингом около ее штрафной, а оборона без дисквалифицированного Габриэла Магальянса местами напоминала проходной двор. Это в прагматичном и системном «Ноттингеме» 22-летний Мурилло в полном порядке, а тут он и быстрый гол Альваресу подарил, и неудачно пытался прервать передачу в направлении Энцо Фернандеса, за которым не успел несостоявшийся зенитовец Уэсли. Вдобавок ко всему центр полузащиты потерял в качестве из-за травмы Жерсона и перебора желтых карточек у Бруно Гимараэса.
Аргентинцы же куражились, отметив голы в фирменном стиле травмированного Лаутаро Мартинеса. Настоящая команда-семья, которая на ЧМ-2022 стала опорой Месси, а сейчас выдает невероятно мощный футбол без своего капитана. Так рано (к 12-й минуте) Бразилия в отборочных турнирах дважды еще не пропускала. В 2005-м — и тоже в гостях у Аргентины — Креспо и Рикельме отличились к 18-й минуте. Тогда же единственный раз пентакампеоны получили три пробоины к перерыву. Сейчас ту норму выполнил Мак Аллистер, красиво с лета переправивший мяч в сетку после заброса Фернандеса. Так хозяева вернули себе комфортное преимущество, словно не заметив глупейшую ошибку Ромеро, который подарил Матеусу Кунье первый гол за сборную.
А что же Рафинья, обещавший выиграть, обязательно забить и еще что-то сделать с аргентинцами? Он ведь говорил, что соперника нужно бить на поле и — если потребуется — за его пределами. Но когда дошло до легкой заварушки, его никто не пытался специально толкнуть или ударить. Зачем, если на поле вы на две головы выше?! Режиссер в этот момент показал лицо иронично усмехавшегося Отаменди, который с «Бенфикой» настрадался от каталонской звезды в Лиге чемпионов.
Когда же штрафной Рафиньи пришелся в перекладину, Эмилиано Мартинес полностью контролировал ситуацию. Чего не скажешь о бразильской обороне. Понятно, что Джулиано Симеоне вложил в свой рывок и удар с острого угла все силу и душу, заслужив первый гол за сборную. Но какая фора была у, казалось бы, контролировавшего ситуацию Гильерме Араны! В том числе в таких моментах проявляется разница между соперниками. Это, конечно, не пропасть, но воспитанным на великом противостоянии любителям футбола больно смотреть на такую Бразилию. Так крупно в турнирных матчах она не проигрывала со времен эпического унижения от Германии в полуфинале домашнего ЧМ-2014 (1:7). Аргентина сейчас просто команда другого уровня. Хоть с Месси, хоть без него.
Шедевр Энсисо и гол Рондона
Колумбия — Парагвай — 2:2 (2:1)
Голы: 1:0 — Диас (1), 2:0 — Дуран (13), 2:1 — Алонсо (45), 2:2 — Энкисо (62).
В стартовых составах двух самых «российских» команд Южной Америки оказались только парагвайские динамовцы Касерес с Бальбуэной. И Колумбия заставила их капитулировать в первой же атаке, а затем лучший наряду с Месси снайпер отборочного цикла Луис Диас (6 мячей) добавил к голу передачу на Дурана, который сменил на острие атаки незабивного в сборной краснодарца Кордобу. Во втором случае вингер «Ливерпуля» легко ушел от Касереса, и в перерыве того поменяли на ветерана Веласкеса.
Впрочем, даже при 2:0 к тринадцатой минуте нельзя было говорить о безоговорочном преимуществе колумбийцев. По голевым моментам Парагвай как минимум не уступал хозяевам, но транжирил свои шансы, как Альмирон. Одноклубник Алексея Миранчука не попал в ворота, которые в тот момент пытался перекрыть полевой игрок. Так что минимум на один гол к перерыву красно-белые наиграли, и его автором стал бывший защитник «Краснодара» Алонсо, который при подаче углового замкнул дальнюю штангу, наказав вратаря за ошибку на выходе.
Да и второй гол парагвайцев получился заслуженным. До своей травмы Энсисо сотворил настоящий шедевр, который пытался оспорить ВАР, но главный арбитр после похода к монитору утвердил взятие ворот. Как можно было испортить такую красоту?! Энсисо подхватил мяч около угла штрафной и начал движение параллельно воротам. Ускорение, пауза, финт и выстрел в «девятку»! Не знающие поражений с момента назначения на пост главного тренера Густаво Альфаро красно-белые движутся на мировое первенство. Как, впрочем, и отстающая от них на одно очко и занимающая шестое место Колумбия.
Ее отрыв от ближайшего преследователя равняется пяти баллам. А Боливию на дающей право сыграть в межконтинентальных стыках седьмой строчке сменила Венесуэла. В игре с перуанцами победным оказался пенальти в исполнении долго выступавшего в РПЛ Рондона. По числу мячей в отборочных турнирах (14) он опередил Радамеля Фалькао, Хамеса, Роке Санта Круса и чилийца Варгаса.
Хотя важнее, что Рондон принес Венесуэле первую победу в отборе с октября 2023 года, а треть из пятнадцати набранных очков принесли точные удары капитана.
Автор: Андрей Кузичев