Рафинья зря злил Аргентину — чемпионы мира растоптали Бразилию. Парагвай выдал камбэк в Колумбии

Когда же штрафной Рафиньи пришелся в перекладину, Эмилиано Мартинес полностью контролировал ситуацию. Чего не скажешь о бразильской обороне. Понятно, что Джулиано Симеоне вложил в свой рывок и удар с острого угла все силу и душу, заслужив первый гол за сборную. Но какая фора была у, казалось бы, контролировавшего ситуацию Гильерме Араны! В том числе в таких моментах проявляется разница между соперниками. Это, конечно, не пропасть, но воспитанным на великом противостоянии любителям футбола больно смотреть на такую Бразилию. Так крупно в турнирных матчах она не проигрывала со времен эпического унижения от Германии в полуфинале домашнего ЧМ-2014 (1:7). Аргентина сейчас просто команда другого уровня. Хоть с Месси, хоть без него.