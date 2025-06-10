Перестрелка Бельгии и Уэльса, Модрич и Де Брейне в деле, Италия попрощалась со Спаллетти

Победный гол Холанна
Прощальный матч Лучано Спаллетти в сборной Италии едва не начался с шока — спартаковец Рябчук качественно подал, а самый яркий молдавский игрок Николаэску опасно пробил головой. «Скуадру адзурру» от гола спас сантиметровый офсайд. А гостей несколько минут спустя выручила перекладина, которая остановила удар дебютанта хозяев — проведшего отличный сезон за «Фиорентину» Раньери. И лишь ближе к перерыву фаворит открыл счет благодаря классно пробившему с подбора Распадори.
Правда, на перерыв команды вполне могли уйти при 1:1. Это Рябчук прилично напряг Доннарумму дальним выстрелом, а Ионицэ промахнулся с подбора. Близки к успеху гости были и в начале второго тайма, однако удару Постолачи головой чуть-чуть не хватило точности, а уже в ответной атаке интригу похоронил Камбьязо. Спаллетти проводили победой. Впереди — новая жизнь Италии и погоня за Норвегией.
Норвегия неожиданно столкнулась с проблемами в Эстонии, хотя обязана была забивать до перерыва как минимум один гол. В концовке первого тайма скандинавы получили возможность провести быструю атаку на свободном пространстве, однако Холанн ударом из центра штрафной разве что размял голкипера. А вот сразу после перерыва Хейну пришлось потрудиться. Еще в одном эпизоде кипера спасла штанга, но и за норвежцев сыграл каркас ворот — когда от угла штрафной в перекладину попал Синявский.
Но, кажется, прибалтийская команда в какой-то момент слишком сильно поверила в себя. В результате после очередной симпатичной атаки хозяева получили выпад с участием Эдегора и Холанна, против которых остался один защитник. Исход с таким вводными получился предсказуемым, хотя Эрлину пришлось добивать мяч с линии после отскока от перекладины. И ведь очередного гола снайпера «Ман Сити» могло не хватить для победы! Нюланна при атаке с дальней дистанции смутил рикошет, он потерял ворота, и за голкипера сыграла штанга. В общем, классический случай, когда игра забудется, а результат останется. Норвегия — единоличный лидер с четырьмя победами.
Невезение Казахстана
Первые полчаса Казахстан выглядел интереснее македонцев и вполне мог открывать счет. Опасно бил с острого угла Кенжебек, активен был Чесноков, а футболист «Ахмата» Самородов из центра штрафной направил мяч туда, где находился голкипер. При таком развитии событий ушатом холодной воды для хозяев оказался пропущенный гол, когда все сошлось воедино. И ошибка казахстанцев перед штрафной, и рикошет, после которого мяч отлетел на ногу попавшему точно в угол Трайковски.
Македония, которой в этом цикле удалось спасти матчи с фаворитами группы Бельгией и Уэльсом (оба раза по 1:1), показала, как выжимать из своих моментов максимум. А команде Али Алиева во втором тайме еще и не везло. Методичный обстрел ворот гостей с дальней дистанции закончился тем, что удар защитника «Зенита» Алипа кулаками отбил Димитриевски, Самородов попал в перекладину, а 16-летний Сатпаев — в штангу. Если бы забил юный джокер, которого уже подписал «Челси», получилась бы очень крутая история. Увы, Казахстан не набрал и одного очка, а Македония возглавила группу.
Уэльсу на первую строчку не позволила вернуться Бельгия, которая после неубедительной игры с македонцами нанесла «драконам» первое поражение под началом Крейга Беллами. Проблемы валлийцев начались с удара Де Брейне и назначенного за попадание в руку пенальти, который реализовал Лукаку. Потом гостей накрыли прессингом на их половине, и после красивой комбинации с передача Де Кайпера в касание в верхний угол пробил Тилеманс. Казалось, последние сомнения в победе «красных дьяволов» развеялись, когда с интервалом в несколько минут хозяев спас Селс, а Доку довел счет до крупного.
Все изменилось буквально на ровном месте в добавленное к первому тайму время. Селс, играя на выходе, попал в голову сопернику, что привело к назначению пенальти. А уже во втором тайме в быстрой контратаке автор первого гола Уилсон вывел на удар Томаса. Только 3:2 на табло не совсем соответствовали происходившему на поле. Сразу после первого успеха гостей отличный момент упустил Троссар, а в начале второго тайма в небеса запустил мяч выходивший один на один Лукебакио. Однако Уэльс уже поймал кураж, и, выдержав серию атак хозяев, отыгрался в классическом британском стиле. Подача Уилсона, скидка Томас, и валлийский снайпер Джонсон пробил головой в противоход вратарю!
Доменико Тедеско уволили, а сильно лучше с назначением Руди Гарсии пока не стало. Хотя тренер мог сетовать на отсутствие удачи, напирая на отмененный гол Лукаку при счете 3:3. Комбинация с участие Де Брейне и Доку получилась образцовой, только в начальной стадии атаки судьи не увидели, что мяч покинул пределы поля. Беллами не зря спорил — все произошло рядом со скамейкой гостей, и ВАР правоту тренера подтвердил. Но все же не спас от первого поражения в национальной команде — в концовке инфарктную победу Бельгии принес Де Брейне, который ударом с лета замкнул подачу Тилеманса в район дальней штанги.
Чехи разгромлены, Фареры забили с углового
Модрич отдохнул, пока его партнеры громили Гибралтар (7:0). В той игре Лука отбегал для тонуса заключительные 25 минут, а против главного конкурента по группе вышел в старте. И если бы не офсайд у влиявшего на эпизод хорватского игрока, ветеран «шашечных» получил бы результативный балл за гол Гвардиола, но взятие ворот отменили. Впрочем, оба фигуранта этого момента все-таки отличились! Защитник «Манчестер Сити» в концовке первого тайма сбросил мяч на открывшего счет Крамарича. А вскоре после успеха чехов Модрич вернул Хорватии преимущество, реализовав заработанный Будимиром пенальти.
Когда Луку менял бывший московский динамовец Моро, легенде устроили овацию. 39-летний капитан вел всю игру, а его пауза перед голевым пасом на Крамарича вышла гениальной. Впрочем, у Хорватии в полном порядке были и другие футболисты, начиная с выручавшего в сложных эпизодах Ливаковича.
Поиздевавшийся над Гибралтаром Перишич третьим голом в этой игре выпустил пар из чехов (пока лидирующих с тремя победами), а Будимир своей активностью заслужил право исполнить второй в матче 11-метровый. В концовке же Златко Далич представил публике нового хорватского таланта — 18-летнего защитника Вушковича, который вот-вот оформит переход в «Тоттенхэм».
Спор футбольных карликов за первую в турнире победу получился примечательным по двум причинам. Во-первых, Гибралтар повел в счете после гола игрока молодежки «МЮ» Скэнлона. Во-вторых, все же записавшие в таблицу три очка фарерцы начали камбэк, когда Фредериксберг отправил мяч в сетку прямым ударом с углового.
Андрей Кузичев