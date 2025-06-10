Перестрелка Бельгии и Уэльса, Модрич и Де Брейне в деле, Италия попрощалась со Спаллетти

Все изменилось буквально на ровном месте в добавленное к первому тайму время. Селс, играя на выходе, попал в голову сопернику, что привело к назначению пенальти. А уже во втором тайме в быстрой контратаке автор первого гола Уилсон вывел на удар Томаса. Только 3:2 на табло не совсем соответствовали происходившему на поле. Сразу после первого успеха гостей отличный момент упустил Троссар, а в начале второго тайма в небеса запустил мяч выходивший один на один Лукебакио. Однако Уэльс уже поймал кураж, и, выдержав серию атак хозяев, отыгрался в классическом британском стиле. Подача Уилсона, скидка Томас, и валлийский снайпер Джонсон пробил головой в противоход вратарю!