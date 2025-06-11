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Капитан сборной Беларуси Мартынович высказался о предстоящем отборе на ЧМ-2026

Защитник сборной Беларуси Александр Мартынович оценил соперников национальной команды по группе в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года.

Источник: Чемпионат.com

«Я не помню в принципе, чтобы у сборной Беларуси была лёгкая группа в отборе. Начинаем с не очень хорошей корзины, поэтому нам попадаются очень сложные соперники. Мы будем делать всё что от нас зависит. Очень обидно, что мы не играем дома. Сейчас у нас появился стадион. Думаю, что болельщики приходили нас поддержать. Когда играешь на нейтральном поле, это не та атмосфера и нет поддержки. Намного сложнее. Будем биться за страну и друг за друга», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В квалификации к чемпионату мира — 2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, сборная Беларуси сыграет в группе C. Соперниками подопечных Карлоса Алоса станут сборные Дании, Шотландии и Греции. Первый матч в отборе Беларусь проведёт с командой Греции на выезде 5 сентября.