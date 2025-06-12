Митрофанов объяснил, почему сборную России вряд ли вернут на мировую арену перед ЧМ-2026

«Но я считаю, что вряд ли решение о нашем допуске будет принято перед чемпионатом мира, есть еще много политических вопросов, в том числе организационные, те же визы. Но мне кажется, что можно будет рассчитывать на отбор к Евро-2028. Я считаю, что шансы на это есть», — добавил Митрофанов.