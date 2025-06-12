Митрофанов объяснил, почему сборную России вряд ли вернут на мировую арену перед ЧМ-2026

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сборную России по футболу не допустят к участию в международных турнирах до старта чемпионата мира 2026 года, так как есть много политических вопросов. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
«Конгрессы Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) всегда проходят в теплой дружеской обстановке, — сказал Митрофанов. — Конгресс ФИФА показал большую заинтересованность стран, которые активно предлагали различные варианты товарищеских игр, в целом отношение позитивное».
«Но я считаю, что вряд ли решение о нашем допуске будет принято перед чемпионатом мира, есть еще много политических вопросов, в том числе организационные, те же визы. Но мне кажется, что можно будет рассчитывать на отбор к Евро-2028. Я считаю, что шансы на это есть», — добавил Митрофанов.
Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная России отстранена от турниров с февраля 2022 года.
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Сергей Пиняев
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21
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8
Антон Миранчук
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