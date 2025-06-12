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Митрофанов объяснил, почему сборную России вряд ли вернут на мировую арену перед ЧМ-2026

Генсек РФС считает, что есть шанс на возвращение к отбору на Евро-2028.

22

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сборную России по футболу не допустят к участию в международных турнирах до старта чемпионата мира 2026 года, так как есть много политических вопросов. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Конгрессы Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) всегда проходят в теплой дружеской обстановке, — сказал Митрофанов. — Конгресс ФИФА показал большую заинтересованность стран, которые активно предлагали различные варианты товарищеских игр, в целом отношение позитивное».

«Но я считаю, что вряд ли решение о нашем допуске будет принято перед чемпионатом мира, есть еще много политических вопросов, в том числе организационные, те же визы. Но мне кажется, что можно будет рассчитывать на отбор к Евро-2028. Я считаю, что шансы на это есть», — добавил Митрофанов.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная России отстранена от турниров с февраля 2022 года.

Беларусь
1:4
Первый тайм: 0:3
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
10.06.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Национальный
Главные тренеры
Карлос Алос
Валерий Карпин
Голы
Беларусь
Вадим Пигас
54′
Россия
Ярослав Гладышев
21′
Ярослав Гладышев
24′
Ярослав Гладышев
33′
Ярослав Гладышев
52′
Составы команд
Беларусь
16
Федор Лапоухов
2
Кирилл Печенин
3
Павел Забелин
6
Сергей Политевич
22
Вадим Пигас
4
Александр Мартынович
58′
19
Павел Седько
9
Макс Эбонг
85′
18
Руслан Лисакович
10
Валерий Громыко
63′
67′
21
Олег Никифоренко
14
Евгений Яблонский
47′
8
Валерий Бочеров
17
Виталий Лисакович
47′
15
Никита Корзун
23
Трофим Мельниченко
85′
7
Артем Шуманский
Россия
16
Андрей Лунев
24
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
18
Матвей Кисляк
13
Иван Сергеев
2
Арсен Адамов
61′
30
Илья Вахания
23
Юрий Горшков
75′
22
Виктор Мелехин
3
Джамалутдин Абдулкадыров
46′
14
Турпал-Али Ибишев
11
Сергей Пиняев
61′
7
Кирилл Щетинин
25
Данил Пруцев
61′
20
Лечи Садулаев
21
Ярослав Гладышев
79′
8
Антон Миранчук
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти