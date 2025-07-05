Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.62
П2
3.00
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.41
П2
5.30
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
2
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2

Дзюба — о ЧМ-2018 в России: я бы пару пенальтистов поменял в матче с Хорватией

36-летний нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба ностальгически высказался о выступлении сборной России на домашнем чемпионате мира — 2018, где команда дошла до четвертьфинала и там в серии пенальти проиграла Хорватии.

Источник: Чемпионат.com

«Было несколько ярких эпизодов. Первое — победа над Саудовской Аравией, когда все говорили, что нас разорвут. Потом — когда мы обыграли Египет и вышли из группы. Это был прямо праздник. Потом тяжелейшая победа над Испанией, когда мы выстояли. Конечно, эмоции с Хорватией были больше негативными, но всё равно навсегда остались в памяти. Мы играли на равных. До сих пор шрам на сердце, что мы всё-таки могли пойти дальше и дойти до финала. Конечно, в финале у нас было бы мало шансов с французами. Но с англичанами мы бы посражались с удовольствием.

Что бы я хотел изменить в матче, если бы была возможность? Не знаю. Наверное, поменял бы несколько пенальтистов в матче с Хорватией. Или сказал некоторым, что не надо бить. Но там на самом деле очень многие отказались бить. Наверное, пенальти должны были бить другие. Или просто попросил бы их по-другому ударить. Но есть как есть. То, что мы Испанию прошли, на тот момент уже было событием. Лучше жить с ощущением, что всё, что ни делается, всё к лучшему, нежели жить с сожалением. Мы сравняли на последних минутах, но потом весь мир рухнул. Наверное, так должно было быть», — приводит слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
Читать дальше