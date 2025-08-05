Легенда НФЛ Брэди: «Сборной США нужен свой Месси или Ямаль, чтобы соккер стал популярнее»

«Думаю, реальность такова, что другие виды спорта стали доминировать в Америке из-за того, что постоянно показывают по телевизору. И то, о чем говорят на школьных дворах, часто сводится к американскому футболу, баскетболу, бейсболу, хоккею.



И соккер — удивительный вид спорта. Это глобальный вид спорта. Это самый популярный вид спорта в мире. Мы все его любим. А если вспомнить бокс, то, когда появляется американский тяжеловес, вся Америка с головой увлекается им.



И нам нужна американская молодежь в соккере. Нам нужен такой молодой феномен, как Ламин Ямаль, молодой Лионель Месси, чтобы стать лидером. И я верю, что тогда в Америке произойдет самая удивительная культурная революция в футболе.



Мы любим болеть за победителей. Мы любим болеть за лучших из лучших. Чемпионат мира по соккеру пройдет в Америке в 2026 году. Вы не можете себе представить, какой ажиотаж будет, когда это произойдет. Все билеты будут распроданы. Американская публика будет в восторге», — сказал Брэди в эфире подкаста Men In Blazers.