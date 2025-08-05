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Легенда НФЛ Брэди: «Сборной США нужен свой Месси или Ямаль, чтобы соккер стал популярнее»

Легендарный игрок в американский футбол, семикратный чемпион Супербоула Том Брэди выразил мнение, что сборной США по футболу (соккеру) не хватает звездного игрока уровня Лионеля Месси или Ламина Ямаля, чтобы этот вид спорта стал более популярен в Соединенных Штатах.

Источник: Getty Images

«Думаю, реальность такова, что другие виды спорта стали доминировать в Америке из-за того, что постоянно показывают по телевизору. И то, о чем говорят на школьных дворах, часто сводится к американскому футболу, баскетболу, бейсболу, хоккею.

И соккер — удивительный вид спорта. Это глобальный вид спорта. Это самый популярный вид спорта в мире. Мы все его любим. А если вспомнить бокс, то, когда появляется американский тяжеловес, вся Америка с головой увлекается им.

И нам нужна американская молодежь в соккере. Нам нужен такой молодой феномен, как Ламин Ямаль, молодой Лионель Месси, чтобы стать лидером. И я верю, что тогда в Америке произойдет самая удивительная культурная революция в футболе.

Мы любим болеть за победителей. Мы любим болеть за лучших из лучших. Чемпионат мира по соккеру пройдет в Америке в 2026 году. Вы не можете себе представить, какой ажиотаж будет, когда это произойдет. Все билеты будут распроданы. Американская публика будет в восторге», — сказал Брэди в эфире подкаста Men In Blazers.

Напомним, в сентябре 2024 года сборную США по футболу возглавил известный аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

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