Бабич и Эракович вошли в расширенный состав сборной Сербии

Сборная Сербии сыграет в гостях с командой Латвии 6 сентября и примет сборную Англии в Белграде 9 сентября. Сербы с 4 очками занимают третье место в отборочной группе K, сыграв на один матч меньше лидирующих англичан (9 очков) и на два — занимающих вторую строчку албанцев (5).