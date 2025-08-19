Бабич и Эракович вошли в расширенный состав сборной Сербии

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Защитники Срджан Бабич из московского «Спартака» и Страхиня Эракович из петербургского «Зенита» попали в расширенный состав сборной Сербии на матчи отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против сборных Литвы и Англии, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Сербии (ФСС).
Всего главный тренер Драган Стойкович включил в расширенный состав национальной команды 29 футболистов.
Сборная Сербии сыграет в гостях с командой Латвии 6 сентября и примет сборную Англии в Белграде 9 сентября. Сербы с 4 очками занимают третье место в отборочной группе K, сыграв на один матч меньше лидирующих англичан (9 очков) и на два — занимающих вторую строчку албанцев (5).