Футбол. Кубок России
15:00
Иртыш
:
Темп
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
8.25
Футбол. Кубок России
16:00
Салют Белгород
:
Рязань
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.81
П2
3.88
Футбол. Кубок России
17:00
Калуга
:
Амкал
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.65
П2
3.08
Футбол. Кубок России
17:00
Кубань Холдинг
:
Нарт Ч
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.80
П2
4.41
Футбол. Кубок России
18:30
Кубань
:
ПСК
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.96
П2
6.37
Футбол. Кубок России
19:15
Спартак Тм
:
Металлург Лп
Все коэффициенты
П1
2.89
X
3.30
П2
2.32
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Ст
:
Ангушт
Все коэффициенты
П1
1.24
X
5.93
П2
11.00
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.48
П2
14.00

Бабич и Эракович вошли в расширенный состав сборной Сербии

Бабич и Эракович вошли в расширенный состав сборной Сербии на матчи ЧМ-2026.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Защитники Срджан Бабич из московского «Спартака» и Страхиня Эракович из петербургского «Зенита» попали в расширенный состав сборной Сербии на матчи отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против сборных Литвы и Англии, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Сербии (ФСС).

Всего главный тренер Драган Стойкович включил в расширенный состав национальной команды 29 футболистов.

Сборная Сербии сыграет в гостях с командой Латвии 6 сентября и примет сборную Англии в Белграде 9 сентября. Сербы с 4 очками занимают третье место в отборочной группе K, сыграв на один матч меньше лидирующих англичан (9 очков) и на два — занимающих вторую строчку албанцев (5).