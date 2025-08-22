Карлос Алос: Мы надеемся успешно сыграть в квалификации ЧМ-2026

Главный тренер национальной сборной Беларуси испанский специалист Карлос Алос отметил, что не может ставить перед собой и командой других задач, кроме достижения успеха: «В футболе невозможно выходить на поле и добиваться чего-то, рассчитывая на ничейный исход. Мы должны выйти в плей-офф квалификации чемпионата мира». Уже в начале осени главная белорусская сборная стартует в отборочном турнире ЧМ-2026. В первом туре квалификационной группы C белорусы 5 сентября сыграют в Пирее с командой Греции, а 8 сентября в венгерском Залаэгерсеге встретятся с футболистами Шотландии. В этом кварте также выступит сборная Дании.