Карлос Алос: Мы надеемся успешно сыграть в квалификации ЧМ-2026

Главный тренер национальной сборной Беларуси испанский специалист Карлос Алос отметил, что не может ставить перед собой и командой других задач, кроме достижения успеха: «В футболе невозможно выходить на поле и добиваться чего-то, рассчитывая на ничейный исход. Мы должны выйти в плей-офф квалификации чемпионата мира». Уже в начале осени главная белорусская сборная стартует в отборочном турнире ЧМ-2026. В первом туре квалификационной группы C белорусы 5 сентября сыграют в Пирее с командой Греции, а 8 сентября в венгерском Залаэгерсеге встретятся с футболистами Шотландии. В этом кварте также выступит сборная Дании.
Наставник молодежной сборной Беларуси (U-21) Виталий Павлов также настроен на самый высокий результат: «Наша задача выйти в финальную часть молодежного чемпионата Европы 2027 года. Другими словами — занять место не ниже второго. Да, соперники у нас сложные, мы это прекрасно осознаем, но у наших футболистов есть огромная мотивация для выполнения этой задачи. Такой шанс выпадает раз в жизни».
Белорусская «молодежка» сыграет в отборочной группе I со сверстниками из Бельгии, Австрии, Дании и Уэльса. Два стартовых матча белорусские футболисты проведут в грузинском Гори: 4 сентября — с бельгийцами и 8 сентября — с австрийцами.