Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
2
:
Ахмат
1
Все коэффициенты
П1
2.30
X
5.74
П2
34.00
Футбол. Германия
21:30
Бавария
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.40
П2
11.00
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.75
П2
33.00
Футбол. Англия
22:00
Вест Хэм
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.15
X
4.21
П2
1.68
Футбол. Испания
22:30
Бетис
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.45
П2
4.40
Футбол. Премьер-лига
23.08
Рубин
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.65
П2
2.13

Карлос Алос: Мы надеемся успешно сыграть в квалификации ЧМ-2026

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цель футбольных сборных Беларуси — успешно выступить в квалификации и пробиться на топ-турниры. Такая задача поставлена на сегодняшнем заседании исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Главный тренер национальной сборной Беларуси испанский специалист Карлос Алос отметил, что не может ставить перед собой и командой других задач, кроме достижения успеха: «В футболе невозможно выходить на поле и добиваться чего-то, рассчитывая на ничейный исход. Мы должны выйти в плей-офф квалификации чемпионата мира». Уже в начале осени главная белорусская сборная стартует в отборочном турнире ЧМ-2026. В первом туре квалификационной группы C белорусы 5 сентября сыграют в Пирее с командой Греции, а 8 сентября в венгерском Залаэгерсеге встретятся с футболистами Шотландии. В этом кварте также выступит сборная Дании.

Наставник молодежной сборной Беларуси (U-21) Виталий Павлов также настроен на самый высокий результат: «Наша задача выйти в финальную часть молодежного чемпионата Европы 2027 года. Другими словами — занять место не ниже второго. Да, соперники у нас сложные, мы это прекрасно осознаем, но у наших футболистов есть огромная мотивация для выполнения этой задачи. Такой шанс выпадает раз в жизни».

Белорусская «молодежка» сыграет в отборочной группе I со сверстниками из Бельгии, Австрии, Дании и Уэльса. Два стартовых матча белорусские футболисты проведут в грузинском Гори: 4 сентября — с бельгийцами и 8 сентября — с австрийцами.