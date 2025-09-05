Сборные Уругвая, Колумбии и Парагвая квалифицировались на чемпионат мира по футболу

Сборные Уругвая (27 очков), Колумбии (25) и Парагвая (25) стали недосягаемы для команды Венесуэлы (18), которая в этот игровой день в гостях проиграла сборной Аргентины (0:3). Венесуэльцы идут на седьмом месте в турнирной таблице и потеряли шансы на прямой выход на чемпионат мира.