Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Латвия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
11.50
X
5.54
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
2
:
Швеция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Косово
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
5
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
0
:
Шотландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
5
:
Азербайджан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
0
:
Франция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Израиль
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
5
:
Эстония
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
0
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
0
:
Чехия
2
П1
X
П2

Сборная Марокко первой из африканских команд отобралась на чемпионат мира

Марокканцы одержали шесть побед в шести матчах и гарантировали первое место в группе.

Источник: Reuters

ТАСС, 6 сентября. Сборная Марокко со счетом 5:0 обыграла команду Нигера в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года по футболу и обеспечила путевку в финальную часть соревнований. Встреча прошла в Рабате.

Забитыми мячами отметились Исмаэль Сайбари (29-я и 38-я минуты), Аюб Эль-Кааби (51), Хамза Игаман (69) и Аззедин Унаи (84).

Сборная Марокко одержала шесть побед в шести матчах и гарантировала первое место в группе Е отборочного турнира. На чемпионате мира 2022 года марокканцы заняли четвертое место.

Сборная Марокко стала 17-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее право участия в турнире получили сборные Мексики, США, Канады (все — хозяева), а также команды Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая и Парагвая.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных.