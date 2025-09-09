Тренер сборной Португалии высказался о шансах Роналду сыграть на чемпионате мира-2026

Специалист отметил, что у форварда нет долгосрочных целей. «Он хочет быть лучшим каждый день. Он сосредоточен на текущем моменте. Он живет изо дня в день, как молодой игрок, который играет впервые», — заявил Мартинес.
6 сентября 40-летний Роналду принял участие в отборочном матче чемпионата мира-2026 против Армении. Португалец забил два мяча и помог свой команде одержать крупную победу (5:0).
Ранее форвард сборной Аргентины Лионель Месси допустил, что не сыграет на ЧМ-2026, на который его команда уже квалифицировалась. Вместе с национальной командой он участвовал в пяти чемпионатах мира.