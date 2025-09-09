Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:30
Астрахань
:
Легион
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.61
П2
8.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Азербайджан
:
Украина
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.69
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.66
П2
1.81
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.50
П2
30.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.06
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.70
X
3.90
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.80
П2
1.72
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.06
X
13.00
П2
40.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.74
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.55
П2
1.95

Тренер сборной Португалии высказался о шансах Роналду сыграть на чемпионате мира-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о шансах капитана команды Криштиану Роналду сыграть на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает ESPN.

Источник: Reuters

Специалист отметил, что у форварда нет долгосрочных целей. «Он хочет быть лучшим каждый день. Он сосредоточен на текущем моменте. Он живет изо дня в день, как молодой игрок, который играет впервые», — заявил Мартинес.

6 сентября 40-летний Роналду принял участие в отборочном матче чемпионата мира-2026 против Армении. Португалец забил два мяча и помог свой команде одержать крупную победу (5:0).

Ранее форвард сборной Аргентины Лионель Месси допустил, что не сыграет на ЧМ-2026, на который его команда уже квалифицировалась. Вместе с национальной командой он участвовал в пяти чемпионатах мира.