Гол Сперцяна помог сборной Армении переиграть команду Ирландии в отборе на ЧМ-2026

Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван, Армения). В качестве главного арбитра матча выступил Гога Кикачеишвили (Грузия).
Эдуард Сперцян на 45+1-й минуте реализовал пенальти и вывел сборную Армении вперёд. Грант-Леон Ранос на 51-й минуте удвоил преимущество команды, Эван Фергюсон на 57-й минуте отыграл один мяч.
После этой игры Армения располагается на втором месте в турнирной таблице группы F с тремя очками, Ирландия с одним очком в активе замыкает таблицу.
В своём следующем матче Армения 11 октября сыграет в гостях с Венгрией, Ирландия в тот же день на выезде встретится с Португалией.
Эгише Меликян
Хеймир Халльгримссон
Эдуард Сперцян
45+1′
Грант-Леон Ранос
(Наир Тикнизян)
51′
Эван Фергюсон
(Адам Ида)
57′
1
Огнен Чанчаревич
3
Эрик Пилоян
21
Наир Тикнизян
13
Камо Оганесян
90+9′
4
Георгий Арутюнян
2
Сергей Мурадян
8
Эдуард Сперцян
6
Угочукву Иву
11
Тигран Барсегян
78′
9
Артур Серобян
10
Лукас Мануэль Селаррайян
78′
22
Жирайр Шагоян
17
Грант-Леон Ранос
66′
23
Ваган Бичахчян
1
Кивин Келлехер
22
Натан Коллинз
5
Джейк О`Брайен
4
Дара О`Ши
8
Джейсон Найт
80′
9
Эван Фергюсон
3
Райан Мэннинг
82′
15
Лайам Скейлс
14
Джек Тэйлор
46′
10
Адам Ида
6
Джош Каллен
70′
7
Майкл Джонстон
11
Финн Эйзас
70′
13
Киллиан Филлипс
20
Чидози Огбене
46′
17
Кейси Макатир
Главный судья
Гога Кикачеишвили
(Грузия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти