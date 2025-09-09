Ричмонд
Гол Сперцяна помог сборной Армении переиграть команду Ирландии в отборе на ЧМ-2026

Завершён матч 2-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Армении и Ирландии.

Источник: Getty Images

Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван, Армения). В качестве главного арбитра матча выступил Гога Кикачеишвили (Грузия).

Эдуард Сперцян на 45+1-й минуте реализовал пенальти и вывел сборную Армении вперёд. Грант-Леон Ранос на 51-й минуте удвоил преимущество команды, Эван Фергюсон на 57-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры Армения располагается на втором месте в турнирной таблице группы F с тремя очками, Ирландия с одним очком в активе замыкает таблицу.

В своём следующем матче Армения 11 октября сыграет в гостях с Венгрией, Ирландия в тот же день на выезде встретится с Португалией.

Армения
2:1
Первый тайм: 1:0
Ирландия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа F
9.09.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Republican Stadium after Vazgen Sargsyan
Главные тренеры
Эгише Меликян
Хеймир Халльгримссон
Голы
Армения
Эдуард Сперцян
45+1′
Грант-Леон Ранос
(Наир Тикнизян)
51′
Ирландия
Эван Фергюсон
(Адам Ида)
57′
Составы команд
Армения
1
Огнен Чанчаревич
3
Эрик Пилоян
21
Наир Тикнизян
13
Камо Оганесян
90+9′
4
Георгий Арутюнян
2
Сергей Мурадян
8
Эдуард Сперцян
6
Угочукву Иву
11
Тигран Барсегян
78′
9
Артур Серобян
10
Лукас Мануэль Селаррайян
78′
22
Жирайр Шагоян
17
Грант-Леон Ранос
66′
23
Ваган Бичахчян
Ирландия
1
Кивин Келлехер
22
Натан Коллинз
5
Джейк О`Брайен
4
Дара О`Ши
8
Джейсон Найт
80′
9
Эван Фергюсон
3
Райан Мэннинг
82′
15
Лайам Скейлс
14
Джек Тэйлор
46′
10
Адам Ида
6
Джош Каллен
70′
7
Майкл Джонстон
11
Финн Эйзас
70′
13
Киллиан Филлипс
20
Чидози Огбене
46′
17
Кейси Макатир
Статистика
Армения
Ирландия
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
9
5
Угловые
1
2
Фолы
7
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Гога Кикачеишвили
(Грузия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
