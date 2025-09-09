Ричмонд
Пять голов Холанда помогли норвежцам победить сборную Молдавии в матче отбора на ЧМ

Встреча завершилась со счетом 11:1.

Источник: Reuters

ТАСС, 9 сентября. Сборная Норвегии со счетом 11:1 разгромила команду Молдавии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в Осло.

Пять голов в составе победителей забил Эрлинг Холанд, отличившийся на 11-й, 36-й, 43-й, 52-й и 83-й минутах. Также в составе норвежцев голы забили Феликс Мюре (6), Мартин Эдегор (45+1), Телониус Осгор (67, 76, 78, с пенальти и 90+2). На 74-й минуте мяч в свои ворота забил защитник норвежской команды Лео Эстигор.

Сборная Норвегии с 15 очками возглавляет группу I, в пяти матчах команда не потеряла ни одного очка. Сборная Молдавии без набранных очков после пяти игр идет на последнем, пятом месте группы. Второе место занимают итальянцы (9 очков; 4 матча), далее идут сборные Израиля (9: 5) и Эстонии (3; 5). В следующем матче норвежцы примут сборную Израиля 11 октября, сборная Молдавии 14 октября на выезде сыграет с эстонцами.

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Норвегия
11:1
Первый тайм: 5:0
Молдавия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа I
9.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Ullevaal
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Сергей Клещенко
Голы
Норвегия
Феликс Хорн Мюре
6′
Эрлин Холанн
11′
Эрлин Холанн
36′
Эрлин Холанн
43′
Мартин Эдегор
45′
Эрлин Холанн
52′
Тело Осгор
67′
Тело Осгор
76′
Тело Осгор
78′
Эрлин Холанн
83′
Тело Осгор
90′
Молдавия
Лео Эстигор
74′
Составы команд
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
5
Давид Меллер Вольфе
17
Торбьорн Хеггем
14
Юлиан Рюэрсон
9
Эрлин Холанн
10
Мартин Эдегор
8
Сандер Берге
3
Кристоффер Айер
73′
4
Лео Эстигор
11
Феликс Хорн Мюре
64′
18
Тело Осгор
7
Александр Серлот
64′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
73′
23
Андреас Шельдеруп
Молдавия
12
Кристьян Аврам
2
Олег Рябчук
4
Владислав Бабогло
14
Артур Крэчун
20
Серджу Плэтикэ
9
Йон Николаэску
8
Никита Моцпан
61′
13
Максим Кожокару
11
Михаил Каймаков
58′
88′
6
Кристиан Дрос
7
Артур Ионицэ
46′
19
Даниэль Думбравану
22
Вадим Рацэ
80′
18
Виктор Богачук
17
Виргилиу Постолаки
46′
10
Штефан Бодиштяну
Статистика
Норвегия
Молдавия
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
33
2
Удары в створ
18
0
Угловые
4
1
Фолы
6
10
Судейская бригада
Главный судья
Балаж Берке
(Венгрия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти