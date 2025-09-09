Пять голов Холанда помогли норвежцам победить сборную Молдавии в матче отбора на ЧМ

Сборная Норвегии с 15 очками возглавляет группу I, в пяти матчах команда не потеряла ни одного очка. Сборная Молдавии без набранных очков после пяти игр идет на последнем, пятом месте группы. Второе место занимают итальянцы (9 очков; 4 матча), далее идут сборные Израиля (9: 5) и Эстонии (3; 5). В следующем матче норвежцы примут сборную Израиля 11 октября, сборная Молдавии 14 октября на выезде сыграет с эстонцами.