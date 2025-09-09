Пять голов Холанда помогли норвежцам победить сборную Молдавии в матче отбора на ЧМ

ТАСС, 9 сентября. Сборная Норвегии со счетом 11:1 разгромила команду Молдавии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в Осло.
Пять голов в составе победителей забил Эрлинг Холанд, отличившийся на 11-й, 36-й, 43-й, 52-й и 83-й минутах. Также в составе норвежцев голы забили Феликс Мюре (6), Мартин Эдегор (45+1), Телониус Осгор (67, 76, 78, с пенальти и 90+2). На 74-й минуте мяч в свои ворота забил защитник норвежской команды Лео Эстигор.
Сборная Норвегии с 15 очками возглавляет группу I, в пяти матчах команда не потеряла ни одного очка. Сборная Молдавии без набранных очков после пяти игр идет на последнем, пятом месте группы. Второе место занимают итальянцы (9 очков; 4 матча), далее идут сборные Израиля (9: 5) и Эстонии (3; 5). В следующем матче норвежцы примут сборную Израиля 11 октября, сборная Молдавии 14 октября на выезде сыграет с эстонцами.
На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.
Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Столе Сольбаккен
Сергей Клещенко
Феликс Хорн Мюре
6′
Эрлин Холанн
11′
Эрлин Холанн
36′
Эрлин Холанн
43′
Мартин Эдегор
45′
Эрлин Холанн
52′
Тело Осгор
67′
Тело Осгор
76′
Тело Осгор
78′
Эрлин Холанн
83′
Тело Осгор
90′
Лео Эстигор
74′
1
Эрьян Нюланн
5
Давид Меллер Вольфе
17
Торбьорн Хеггем
14
Юлиан Рюэрсон
9
Эрлин Холанн
10
Мартин Эдегор
8
Сандер Берге
3
Кристоффер Айер
73′
4
Лео Эстигор
11
Феликс Хорн Мюре
64′
18
Тело Осгор
7
Александр Серлот
64′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
73′
23
Андреас Шельдеруп
12
Кристьян Аврам
2
Олег Рябчук
4
Владислав Бабогло
14
Артур Крэчун
20
Серджу Плэтикэ
9
Йон Николаэску
8
Никита Моцпан
61′
13
Максим Кожокару
11
Михаил Каймаков
58′
88′
6
Кристиан Дрос
7
Артур Ионицэ
46′
19
Даниэль Думбравану
22
Вадим Рацэ
80′
18
Виктор Богачук
17
Виргилиу Постолаки
46′
10
Штефан Бодиштяну
Главный судья
Балаж Берке
(Венгрия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти