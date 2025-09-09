Сборная Франции в меньшинстве обыграла Исландию в отборе на ЧМ-2026

На 68-й минуте хавбек сборной Франции Орельен Тчуамени получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 88-й минуте Андри Гудьонсен восстановил равенство в счёте, однако после просмотра VAR гол был отменён из-за фола на защитнике Ибраиме Конате.