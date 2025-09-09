Сборная Франции в меньшинстве обыграла Исландию в отборе на ЧМ-2026

Игра, проходившая на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция), завершилась победой хозяев.
На 22-й минуте нападающий Андри Гудьонсен забил первый гол и вывел Исландию вперёд. На 45-й минуте форвард Килиан Мбаппе реализовал пенальти и сравнял счёт. На 62-й минуте полузащитник Брэдли Баркола вывел хозяев вперёд.
На 68-й минуте хавбек сборной Франции Орельен Тчуамени получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 88-й минуте Андри Гудьонсен восстановил равенство в счёте, однако после просмотра VAR гол был отменён из-за фола на защитнике Ибраиме Конате.
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа D
9.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Дидье Дешам
Арнар Гуннлаугссон
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
45′
Брэдли Барколя
62′
Исландия
Андри Лукас Гудьонсен
21′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
22
Тео Эрнандез
54′
10
Килиан Мбаппе
90′
15
Ибраима Конате
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тшуамени
68′
13
Ману Коне
29′
5
Жюль Кунде
63′
17
Мало Гюсто
20
Брэдли Барколя
63′
7
Кингсли Коман
9
Маркус Тюрам
70′
14
Адриен Рабьо
11
Майкл Олисе
90′
19
Юго Экитике
Исландия
1
Элиас-Рабн Оулафссон
4
Виктор Пальссон
23
Микаэль Эллертссон
5
Сверрир Ингасон
7
Хакон Харальдссон
22
Андри Лукас Гудьонсен
67′
11
Йоун Дагюр Торстейнссон
70′
14
Тоурир-Йоуханн Хельгасон
18
Микаэль Андерсон
44′
64′
9
Саевар Магнуссон
3
Даниэль Лео Гретарссон
82′
20
Кристиан Хлинссон
8
Исак Бергманн Йоханнессон
70′
17
Гисли Тордарсон
21
Даниэль Гудьонсен
64′
19
Бьярки-Стейдн Бьяркасон
Статистика
Франция
Исландия
Желтые карточки
3
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
20
7
Удары в створ
8
2
Угловые
3
2
Фолы
12
13
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Антониу Нобре
(Португалия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти