Мбаппе обошел Анри в списке французских бомбардиров

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе обошел Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции по футболу.
Во вторник французы принимают команду Исландии в рамках второго тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. В конце первого тайма Мбаппе отметился голом с пенальти.
Для 26-летнего француза гол стал 52-м в составе сборной Франции в 92 матчах. Мбаппе вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды, обойдя Анри (51 гол в 123 матчах). Рекорд по забитым мячам за сборную Франции принадлежит нападающему «Лилля» Оливье Жиру, на счету которого 57 голов в 137 играх.
Дидье Дешам
Арнар Гуннлаугссон
Килиан Мбаппе
45′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
62′
Андри Лукас Гудьонсен
21′
16
Майк Меньян
22
Тео Эрнандез
54′
10
Килиан Мбаппе
90+2′
15
Ибраима Конате
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тшуамени
68′
13
Ману Коне
29′
5
Жюль Кунде
63′
17
Мало Гюсто
20
Брэдли Барколя
63′
7
Кингсли Коман
9
Маркус Тюрам
70′
14
Адриен Рабьо
11
Майкл Олисе
90′
19
Юго Экитике
1
Элиас-Рабн Оулафссон
4
Виктор Пальссон
23
Микаэль Эллертссон
5
Сверрир Ингасон
7
Хакон Харальдссон
22
Андри Лукас Гудьонсен
67′
11
Йоун Дагюр Торстейнссон
70′
14
Тоурир-Йоуханн Хельгасон
18
Микаэль Андерсон
44′
64′
9
Саевар Магнуссон
3
Даниэль Лео Гретарссон
82′
20
Кристиан Хлинссон
8
Исак Бергманн Йоханнессон
70′
17
Гисли Тордарсон
21
Даниэль Гудьонсен
64′
19
Бьярки-Стейдн Бьяркасон
Главный судья
Антониу Нобре
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти