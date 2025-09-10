Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
13:00
Темп
:
Знамя Труда
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.23
П2
1.46
Футбол. Кубок России
14:30
Космос
:
Велес
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.37
П2
1.47
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Волгарь
Все коэффициенты
П1
6.30
X
3.70
П2
1.56
Футбол. Кубок России
16:00
Волна
:
Тюмень
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.30
П2
1.48
Футбол. Кубок России
16:00
ПСК
:
Динамо Ст
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.20
П2
1.47
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Череповец
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.65
П2
4.40
Футбол. Кубок России
17:00
Текстильщик
:
Динамо Вг
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.00
П2
6.40
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Кубань Холдинг
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.55
П2
7.80
Футбол. Кубок России
18:00
Фанком
:
Химик Дз
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.56
П2
1.35
Футбол. Кубок России
19:30
Кристалл-МЭЗТ
:
Спартак Тм
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.00
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
2
:
Исландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Португалия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
1
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
2
:
Румыния
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
11
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
1
:
Латвия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Англия
5
П1
X
П2

Мбаппе обошел Анри в списке французских бомбардиров

Мбаппе обошел Анри и занял чистое второе место в списке французских бомбардиров.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе обошел Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции по футболу.

Во вторник французы принимают команду Исландии в рамках второго тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. В конце первого тайма Мбаппе отметился голом с пенальти.

Для 26-летнего француза гол стал 52-м в составе сборной Франции в 92 матчах. Мбаппе вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды, обойдя Анри (51 гол в 123 матчах). Рекорд по забитым мячам за сборную Франции принадлежит нападающему «Лилля» Оливье Жиру, на счету которого 57 голов в 137 играх.

Франция
2:1
Первый тайм: 1:1
Исландия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа D
9.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Дидье Дешам
Арнар Гуннлаугссон
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
45′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
62′
Исландия
Андри Лукас Гудьонсен
21′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
22
Тео Эрнандез
54′
10
Килиан Мбаппе
90+2′
15
Ибраима Конате
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тшуамени
68′
13
Ману Коне
29′
5
Жюль Кунде
63′
17
Мало Гюсто
20
Брэдли Барколя
63′
7
Кингсли Коман
9
Маркус Тюрам
70′
14
Адриен Рабьо
11
Майкл Олисе
90′
19
Юго Экитике
Исландия
1
Элиас-Рабн Оулафссон
4
Виктор Пальссон
23
Микаэль Эллертссон
5
Сверрир Ингасон
7
Хакон Харальдссон
22
Андри Лукас Гудьонсен
67′
11
Йоун Дагюр Торстейнссон
70′
14
Тоурир-Йоуханн Хельгасон
18
Микаэль Андерсон
44′
64′
9
Саевар Магнуссон
3
Даниэль Лео Гретарссон
82′
20
Кристиан Хлинссон
8
Исак Бергманн Йоханнессон
70′
17
Гисли Тордарсон
21
Даниэль Гудьонсен
64′
19
Бьярки-Стейдн Бьяркасон
Статистика
Франция
Исландия
Желтые карточки
3
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
20
7
Удары в створ
8
2
Угловые
3
2
Фолы
12
13
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Антониу Нобре
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти