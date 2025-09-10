Мбаппе обошел Анри в списке французских бомбардиров

Для 26-летнего француза гол стал 52-м в составе сборной Франции в 92 матчах. Мбаппе вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды, обойдя Анри (51 гол в 123 матчах). Рекорд по забитым мячам за сборную Франции принадлежит нападающему «Лилля» Оливье Жиру, на счету которого 57 голов в 137 играх.