Эрлинг Холанд установил рекорд XXI века в мировом футболе

Он стал первым игроком в нынешнем веке, который забил пять голов в отборочном матче чемпионата мира. Как сообщает пресс-служба ФИФА, это также первый с 1977 года пента-трик в таких матчах. 48 лет назад Ханс Кранкль забил пять голов в матче Австрия — Мальта.
После этой игры Норвегия с 15 очками возглавляет турнирную таблицу отборочной группы I. В своём следующем отборочном матче Норвегия на домашнем поле примет Израиль 11 октября.
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа I
9.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Ullevaal
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Сергей Клещенко
Голы
Норвегия
Феликс Хорн Мюре
(Эрлин Холанн)
6′
Эрлин Холанн
(Феликс Хорн Мюре)
11′
Эрлин Холанн
(Мартин Эдегор)
36′
Эрлин Холанн
(Мартин Эдегор)
43′
Мартин Эдегор
45+1′
Эрлин Холанн
(Давид Меллер Вольфе)
52′
Тело Осгор
67′
Тело Осгор
76′
Тело Осгор
78′
Эрлин Холанн
(Юлиан Рюэрсон)
83′
Тело Осгор
(Эрлин Холанн)
90′
Молдавия
Лео Эстигор
74′
Составы команд
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
5
Давид Меллер Вольфе
17
Торбьорн Хеггем
14
Юлиан Рюэрсон
10
Мартин Эдегор
8
Сандер Берге
3
Кристоффер Айер
73′
4
Лео Эстигор
11
Феликс Хорн Мюре
64′
18
Тело Осгор
9
Эрлин Холанн
90′
–
Эуне Хеггебе
7
Александр Серлот
64′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
73′
23
Андреас Шельдеруп
Молдавия
12
Кристьян Аврам
2
Олег Рябчук
4
Владислав Бабогло
14
Артур Крэчун
20
Серджу Плэтикэ
9
Йон Николаэску
8
Никита Моцпан
61′
13
Максим Кожокару
11
Михаил Каймаков
58′
88′
6
Кристиан Дрос
7
Артур Ионицэ
46′
19
Даниэль Думбравану
22
Вадим Рацэ
80′
18
Виктор Богачук
17
Виргилиу Постолаки
46′
10
Штефан Бодиштяну
Статистика
Норвегия
Молдавия
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
33
2
Удары в створ
18
0
Угловые
4
1
Фолы
6
10
Судейская бригада
Главный судья
Балаж Берке
(Венгрия)
