Эрлинг Холанд установил рекорд XXI века в мировом футболе

Он стал первым игроком в нынешнем веке, который забил пять голов в отборочном матче чемпионата мира. Как сообщает пресс-служба ФИФА, это также первый с 1977 года пента-трик в таких матчах. 48 лет назад Ханс Кранкль забил пять голов в матче Австрия — Мальта.