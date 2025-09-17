Испанцы могут отказаться от участия в чемпионате мира в случае выхода израильтян

МАДРИД, 17 сентября. /ТАСС/. Сборная Испании по футболу может отказаться от участия в чемпионате мира 2026 года, если туда отберется команда Израиля. Об этом сообщил представитель Социалистической группы в Конгрессе Патчи Лопес, комментарий которого приводит газета Marca.