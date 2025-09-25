The Athletic: Госдеп США приложит все усилия, чтобы сборную Израиля не отстранили от ЧМ

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, в нем впервые примут участие 48 команд. Сборная Израиля в отборочном турнире чемпионата мира выступает в группе I с командами Норвегии, Италии, Эстонии и Молдавии, после пяти матчей израильтяне набрали девять очков и занимают третье место. На чемпионат напрямую отбираются сборные, занявшие первые места в группах, команды, ставшие вторыми, сыграют в плей-офф за выход на турнир.