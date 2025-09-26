Ричмонд
Алос назвал состав футбольной сборной Беларуси на октябрьские матчи

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб футбольной сборной Беларуси определился с составом на октябрьские встречи отборочного турнира чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Главный тренер белорусской команды испанский специалист Карлос Алос пригласил в тренировочный лагерь 24 игрока:

вратари — Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Федор Лапоухов (ЦСКА, София, Болгария), Максим Белов («Неман», Гродно);

защитники — Александр Мартынович («Кайрат», Алматы, Казахстан), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Самара, Россия), Сергей Карпович («МЛ Витебск»), Павел Забелин («Акритас», Кипр), Вадим Пигас («Пари Нижний Новгород», Россия), Егор Пархоменко (ЦСКА-1948, София, Болгария), Владислав Калинин («Динамо», Минск), Лео Маскаро Капилевич («Рекреативо», Уэльва, Испания);

полузащитники — Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Евгений Яблонский («Астерас», Триполис, Греция), Никита Корзун («Актобе», Казахстан), Валерий Громыко («Кайрат», Алматы, Казахстан), Руслан Лисакович («МЛ Витебск»), Никита Демченко, Максим Мякиш (оба — «Динамо», Минск), Глеб Кучко («Медзь», Легница, Польша);

нападающие — Дмитрий Антилевский («МЛ Витебск»), Герман Барковский («Пяст», Гливице, Польша), Трофим Мельниченко («Порту», Португалия), Евгений Малашевич («Динамо», Минск), Руслан Мялковский («Локомотив», Москва, Россия).

В третьем туре квалификационной группы С белорусы 9 октября в номинально домашнем матче в венгерском Залаэгерсеге сыграют с датчанами, а 12 октября встретятся в Глазго шотландцами.

На старте отборочного турнира белорусские футболисты проиграли командам Греции (1:5) и Шотландии (0:2). Турнирное положение после двух игровых дней: Дания — 4 очка, Шотландия — 4, Греция — 3, Беларусь — 0.