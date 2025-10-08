Ричмонд
Гол Нгамале принес Камеруну победу над Маврикием в квалификации ЧМ-2026

Сборная Камеруна одержала победу над командой Маврикия в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

Источник: Getty Images

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу камерунских футболистов. Автором первого гола стал полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамале, отличившийся на 57-й минуте.

За тур до окончания группового этапа Камерун идет на второй строчке в группе D, отставая на два очка от лидирующей сборной Кабо-Верде, которая сегодня сыграла вничью с Ливией (3:3).

В заключительном туре Камерун встретится на своем поле с Анголой, а Кабо-Верде примет сборную Эсватини.

Напрямую в финальную часть ЧМ-2026 выйдет команда, занявшая первое место в группе.