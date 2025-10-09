Ричмонд
Сборная Финляндии обыграла Литву в матче отбора на ЧМ-2026

Финляндия одержала победу над Литвой в матче группового этапа отбора на ЧМ-2026.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сборная Финляндии обыграла команду Литвы в матче группового этапа европейского отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У сборной Финляндии отличились Беньямин Кялльман (48-я минута) и уроженец Ингушетии Адам Мархиев (55). За сборную Литвы забил Пиюс Ширвис (25).

После шести сыгранных матчей сборная Финляндии с 10 очками занимает третье место в группе G. Литовцы (3) располагаются на предпоследнем, четвертом месте.

В следующем матче национальная команда Финляндии в гостях сыграет с нидерландцами 12 октября. Сборная Литвы в этот же день примет поляков. Будущие соперники команд имеют в активе по 10 очков и занимают первое и второе места в группе соответственно. На последней строчке располагается сборная Мальты (2).

Финляндия
2:1
Первый тайм: 0:1
Литва
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа G
9.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Olympic Stadium
Главные тренеры
Якоб Фриис
Эдгарас Янкаускас
Голы
Финляндия
Беньямин Кельман
48′
Адам Мархиев
55′
Литва
Пиюс Ширвис
25′
Составы команд
Финляндия
12
Вильями Синисало
17
Николай Альхо
21
Вилле Коски
14
Каан Кайринен
4
Роберт Иванов
72′
20
Йоэль Похьянпало
7
Оливер Антман
83′
2
Матти Пелтола
11
Адам Мархиев
61′
8
Робин Лод
9
Лео Валта
83′
3
Адам Столь
5
Юхо Ляхтеенмяки
83′
16
Топи Кескинен
90+4′
19
Беньямин Кельман
65′
22
Каспер Терхо
Литва
12
Томас Шведкаускас
17
Пиюс Ширвис
13
Юстас Ласицкас
4
Эдвинас Гирдвайнис
2
Артемиюс Тутышкинас
6
Модест Воробьев
15
Гвидас Гинейтис
22
Паулюс Голубикас
60′
14
Викинтас Сливка
7
Артур Должников
14′
60′
20
Элигиюс Янкаускас
9
Гитис Паулаускас
77′
11
Гратас Сиргедас
18
Вилиус Армалас
77′
21
Наурис Петкевичюс
Статистика
Финляндия
Литва
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
12
8
Удары в створ
7
3
Угловые
5
1
Фолы
21
13
Судейская бригада
Главный судья
Стефани Фраппар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти