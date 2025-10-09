Сборная Финляндии обыграла Литву в матче отбора на ЧМ-2026

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сборная Финляндии обыграла команду Литвы в матче группового этапа европейского отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У сборной Финляндии отличились Беньямин Кялльман (48-я минута) и уроженец Ингушетии Адам Мархиев (55). За сборную Литвы забил Пиюс Ширвис (25).
После шести сыгранных матчей сборная Финляндии с 10 очками занимает третье место в группе G. Литовцы (3) располагаются на предпоследнем, четвертом месте.
В следующем матче национальная команда Финляндии в гостях сыграет с нидерландцами 12 октября. Сборная Литвы в этот же день примет поляков. Будущие соперники команд имеют в активе по 10 очков и занимают первое и второе места в группе соответственно. На последней строчке располагается сборная Мальты (2).
Якоб Фриис
Эдгарас Янкаускас
Беньямин Кельман
48′
Адам Мархиев
55′
Пиюс Ширвис
25′
12
Вильями Синисало
17
Николай Альхо
21
Вилле Коски
14
Каан Кайринен
4
Роберт Иванов
72′
20
Йоэль Похьянпало
7
Оливер Антман
83′
2
Матти Пелтола
11
Адам Мархиев
61′
8
Робин Лод
9
Лео Валта
83′
3
Адам Столь
5
Юхо Ляхтеенмяки
83′
16
Топи Кескинен
90+4′
19
Беньямин Кельман
65′
22
Каспер Терхо
12
Томас Шведкаускас
17
Пиюс Ширвис
13
Юстас Ласицкас
4
Эдвинас Гирдвайнис
2
Артемиюс Тутышкинас
6
Модест Воробьев
15
Гвидас Гинейтис
22
Паулюс Голубикас
60′
14
Викинтас Сливка
7
Артур Должников
14′
60′
20
Элигиюс Янкаускас
9
Гитис Паулаускас
77′
11
Гратас Сиргедас
18
Вилиус Армалас
77′
21
Наурис Петкевичюс
Главный судья
Стефани Фраппар
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти