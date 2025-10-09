Сборная Финляндии обыграла Литву в матче отбора на ЧМ-2026

В следующем матче национальная команда Финляндии в гостях сыграет с нидерландцами 12 октября. Сборная Литвы в этот же день примет поляков. Будущие соперники команд имеют в активе по 10 очков и занимают первое и второе места в группе соответственно. На последней строчке располагается сборная Мальты (2).