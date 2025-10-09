Чехия и Хорватия сыграли вничью в отборе чемпионата мира

Игра проходила на «Фортуна Арене» в Праге.
Хорватия (13 очков) впервые потеряла очки и после 5 матчей сохраняет лидерство в группе L. Чехия (13) уступает хорватам по дополнительным показателям и идет второй после 6 игр.
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа L
9.10.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Fortuna Arena
Главные тренеры
Иван Гашек
Златко Далич
Составы команд
Чехия
16
Матей Коварж
5
Владимир Цоуфал
20
Ярослав Зелены
19
Томаш Хоры
6
Мартин Витик
7
Ладислав Крейчи
12
Лукаш Черв
22
Томаш Соучек
14
Лукаш Провод
76′
13
Ондржей Лингр
9
Васил Кушей
62′
10
Матей Выдра
15
Павел Шульц
76′
18
Вацлав Черны
Хорватия
1
Доминик Ливакович
18
Кристиян Якич
4
Йошко Гвардиол
9
Андрей Крамарич
75′
6
Йосип Шутало
5
Дуйе Чалета-Цар
10
Лука Модрич
17
Петар Сучич
73′
15
Марио Пашалич
62′
20
Франьо Иванович
14
Иван Перишич
78′
19
Тони Фрук
11
Анте Будимир
62′
21
Марко Пашалич
Статистика
Чехия
Хорватия
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
11
10
Удары в створ
2
2
Угловые
5
6
Фолы
17
8
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
