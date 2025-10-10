Белорусские футболисты разгромно проиграли датчанам в отборе на ЧМ-2026

В матче третьего тура отбора подопечные Карлоса Алоса встречались со сборной Дании, поединок прошел в венгерском Залаэгерсеге. Белорусы получили отставание в два мяча уже к 20-й минуте, в конце первой половины соперники сделали счет разгромным, а в компенсированное к тайму время отличились в четвертый раз. Во второй 45-минутке скандинавы поразили наши ворота еще дважды, в итоге поражение белорусов 0:6, ставшее одним из самых крупных в истории национальной команды. Дубли в составе датчан оформили Расмус Хейлунд и Андерс Дрейер.