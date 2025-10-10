Белорусские футболисты разгромно проиграли датчанам в отборе на ЧМ-2026

В матче третьего тура отбора подопечные Карлоса Алоса встречались со сборной Дании, поединок прошел в венгерском Залаэгерсеге. Белорусы получили отставание в два мяча уже к 20-й минуте, в конце первой половины соперники сделали счет разгромным, а в компенсированное к тайму время отличились в четвертый раз. Во второй 45-минутке скандинавы поразили наши ворота еще дважды, в итоге поражение белорусов 0:6, ставшее одним из самых крупных в истории национальной команды. Дубли в составе датчан оформили Расмус Хейлунд и Андерс Дрейер.
Ранее в отборе на чемпионат мира наши футболисты проиграли сборным Греции (1:5) и Шотландии (0:2) и после трех туров с нулем очков занимают последнее место в квартете. Следующий матч белорусы проведут на выезде против шотландцев 12 октября, игра стартует в 19.00. Повторные поединки с греками и датчанами состоятся в ноябре. Прямую путевку на мундиаль 2026 года в США, Канаде и Мексике получит только победитель группы.
Карлос Алос
Бриан Ример
Виктор Фрохольдт
(Андреас Кристенсен)
14′
Расмус Хейлунн
(Виктор Фрохольдт)
19′
Расмус Хейлунн
45′
Патрик Доргу
(Расмус Хейлунн)
45+6′
Андерс Дрейер
(Лукас Хойсберг)
66′
Андерс Дрейер
(Йонас Винн)
78′
16
Федор Лапоухов
2
Кирилл Печенин
5
Егор Пархоменко
15
Никита Корзун
20
Лео Капилевич
3
Павел Забелин
22
Вадим Пигас
15′
79′
18
Руслан Лисакович
9
Макс Эбонг
79′
21
Глеб Кучко
17
Владислав Калинин
58′
14
Евгений Яблонский
23
Трофим Мельниченко
46′
8
Никита Демченко
11
Герман Барковский
34′
72′
7
Евгений Малашевич
1
Каспер Шмейхель
6
Андреас Кристенсен
3
Янник Вестергор
17
Патрик Доргу
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
5′
14
Миккель Дамсгор
2
Йоахим Андерсен
46′
4
Лукас Хойсберг
8
Густав Исаксен
64′
15
Кристиан Нергор
9
Расмус Хейлунн
77′
19
Йонас Винн
21
Мортен Юльманн
64′
11
Андерс Дрейер
12
Виктор Фрохольдт
46′
10
Кристиан Эриксен
Главный судья
Филип Глова
(Словакия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти