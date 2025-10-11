Сборная Андорры по футболу впервые за два года забила в официальном матче

В целом Андорра до этой встречи не забивала в 15 официальных матчах подряд. Серия началась после поражения со счетом 1:2 от Израиля в июне 2023 года. Два гола в официальном матче андоррцы последний раз забивали Лихтенштейну (2:0) в сентябре 2022 года.