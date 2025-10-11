Ричмонд
Сборная Андорры по футболу впервые за два года забила в официальном матче

Встреча отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Латвии завершилась со счетом 2:2. Два гола в официальном матче андоррцы последний раз забивали Лихтенштейну в сентябре 2022-го.

Источник: РБК Спорт

Футболисты сборной Латвии дома сыграли вничью с командой Андорры со счетом 2:2 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

В составе хозяев голы забили Дмитрий Зеленков (41-я минута) и Владислав Гутковский (55, с пенальти). У гостей отличились Мойзес Сан Николас (33) и Иан Оливейра (78).

В компенсированное ко второму тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник гостей Джоэль Гиллен.

Все предыдущие пять матчей отбора на ЧМ-2026 сборная Андорры проиграла с общим счетом 0:10.

В целом Андорра до этой встречи не забивала в 15 официальных матчах подряд. Серия началась после поражения со счетом 1:2 от Израиля в июне 2023 года. Два гола в официальном матче андоррцы последний раз забивали Лихтенштейну (2:0) в сентябре 2022 года.

В отборочной группе К на первом месте Англия (15 очков), далее идут Албания (8), Сербия (7), Латвия (5) и Андорра (1).

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).

Латвия
2:2
Первый тайм: 1:1
Андорра
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа K
11.10.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Daugava
Главные тренеры
Паоло Николато
Кольдо Альварес
Голы
Латвия
Дмитрий Зеленков
41′
Владислав Гутковский
55′
Андорра
Мойсес Сан Николас
(Альберт Росас)
33′
Иан Оливера
(Гильяме Лопес)
78′
Составы команд
Латвия
1
Кришьянис Звиедрис
14
Андрей Цыганик
5
Антоний Черномордый
8
Ренарс Варславанс
2
Даниэлс Балодис
9
Владислав Гутковский
11
Робертс Савальниекс
68′
87′
7
Эдуард Дашкевич
15
Дмитрий Зеленков
87′
16
Ингарс Пулис
22
Алексей Савельев
46′
4
Робертс Вейпс
13
Райвис Юрковскис
46′
10
Янис Икауниекс
18
Дарио Шитс
46′
17
Лукас Вапне
Андорра
12
Икер Альварес
22
Иан Оливера
15
Мойсес Сан Николас
17
Хоан Сервос
6
Кристиан Гонсалес Гарсия
84′
5
Макс Лловера
19
Жоэль Гильен
25′
90+2′
23
Биль Борра
75′
9
Рикард Фернандес
3
Марк Гонсалес Валес
69′
20
Жоау Тейшейра
14
Арон Родриго
87′
2
Адриан Гомес
11
Альберт Росас
69′
10
Гильяме Лопес
Статистика
Латвия
Андорра
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
2
2
Угловые
5
1
Фолы
7
13
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Георгий Кабаков
(Болгария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти