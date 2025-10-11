Сборная Андорры по футболу впервые за два года забила в официальном матче

Футболисты сборной Латвии дома сыграли вничью с командой Андорры со счетом 2:2 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
В составе хозяев голы забили Дмитрий Зеленков (41-я минута) и Владислав Гутковский (55, с пенальти). У гостей отличились Мойзес Сан Николас (33) и Иан Оливейра (78).
В компенсированное ко второму тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник гостей Джоэль Гиллен.
Все предыдущие пять матчей отбора на ЧМ-2026 сборная Андорры проиграла с общим счетом 0:10.
В целом Андорра до этой встречи не забивала в 15 официальных матчах подряд. Серия началась после поражения со счетом 1:2 от Израиля в июне 2023 года. Два гола в официальном матче андоррцы последний раз забивали Лихтенштейну (2:0) в сентябре 2022 года.
В отборочной группе К на первом месте Англия (15 очков), далее идут Албания (8), Сербия (7), Латвия (5) и Андорра (1).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).
Паоло Николато
Кольдо Альварес
Дмитрий Зеленков
41′
Владислав Гутковский
55′
Мойсес Сан Николас
(Альберт Росас)
33′
Иан Оливера
(Гильяме Лопес)
78′
1
Кришьянис Звиедрис
14
Андрей Цыганик
5
Антоний Черномордый
8
Ренарс Варславанс
2
Даниэлс Балодис
9
Владислав Гутковский
11
Робертс Савальниекс
68′
87′
7
Эдуард Дашкевич
15
Дмитрий Зеленков
87′
16
Ингарс Пулис
22
Алексей Савельев
46′
4
Робертс Вейпс
13
Райвис Юрковскис
46′
10
Янис Икауниекс
18
Дарио Шитс
46′
17
Лукас Вапне
12
Икер Альварес
22
Иан Оливера
15
Мойсес Сан Николас
17
Хоан Сервос
6
Кристиан Гонсалес Гарсия
84′
5
Макс Лловера
19
Жоэль Гильен
25′
90+2′
23
Биль Борра
75′
9
Рикард Фернандес
3
Марк Гонсалес Валес
69′
20
Жоау Тейшейра
14
Арон Родриго
87′
2
Адриан Гомес
11
Альберт Росас
69′
10
Гильяме Лопес
Главный судья
Георгий Кабаков
(Болгария)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти