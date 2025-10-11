Армения на выезде уступила Венгрии, Сперцян провел на поле весь матч

На 56-й минуте счет открыл форвард венгров Даниэль Лукач, на 90+4-й минуте отличился нападающий венгров Жомбор Грубер.
Экс-защитник «Локомотива» Наир Тикнизян и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян провели на поле весь матч, хавбек «Рубина» Угочукву Иву вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте.
Сборная Венгрии поднялась на второе место в группе F отборочного турнира ЧМ-2026 с 4 очками в 3 матчах, Армения опустилась на третью строчку с 3 очками в 3 играх.
В следующем туре Венгрия сыграет на выезде с Португалией, а Армения проведет игру в гостях с Ирландией. Обе встречи состоятся 14 октября.
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа F
11.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Puskas Arena
Главные тренеры
Марко Росси
Эгише Меликян
Голы
Венгрия
Даниэль Лукач
(Бендегуз Болла)
56′
Жомбор Грубер
90+4′
Составы команд
Венгрия
12
Балаж Тот
7
Лоик Него
10
Доминик Собослаи
6
Вилли Орбан
4
Аттила Салаи
13
Андраш Шефер
11
Милош Керкез
90′
15
Мартон Дардаи
14
Бендегуз Болла
75′
2
Аттила Ошват
21
Алекс Тот
63′
18
Жолт Надь
16
Даниэль Лукач
63′
20
Жомбор Грубер
17
Каллум Стайлс
75′
8
Милан Виталиш
Армения
16
Генри Авагян
13
Камо Оганесян
3
Эрик Пилоян
8
Эдуард Сперцян
21
Наир Тикнизян
2
Сергей Мурадян
23
Ваган Бичахчян
59′
7
Жирайр Шагоян
6
Угочукву Иву
79′
14
Карен Мурадян
10
Лукас Мануэль Селаррайян
59′
9
Артур Серобян
11
Тигран Барсегян
79′
17
Грант-Леон Ранос
4
Георгий Арутюнян
14′
86′
18
Артур Миранян
Статистика
Венгрия
Армения
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
5
3
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
10
1
Фолы
8
10
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
