Сборная Чехии сенсационно уступила 136-й команде мира в отборе ЧМ-2026

У победителей отличились Ханус Серенсен (67-я минута) и Мартин Агнарссон (81). У чехов забил Адам Карабец (78).
Фарерская команда одержала третью победу подряд и занимает третье место в группе L (12 очков в семи матчах), отставая на очко от идущих вторыми чехов (13 в семи играх). Лидером группы является сборная Хорватии (13 очков, на два матча меньше).
Сборная Фарерских островов занимает 136-е место в рейтинге ФИФА, Чехия — 39-е.
Напрямую на чемпионат мира попадают победители групп, а команды со вторых мест проводят дополнительный отборочный раунд из двух стыковых матчей.
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа L
12.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Torsvollur
Главные тренеры
Эйдун Клакстейн
Иван Гашек
Голы
Фарерские острова
Ханус Серенсен
(Якуп Андреасен)
67′
Мартин Агнарссон
81′
Чехия
Адам Карабец
(Томаш Хоры)
78′
Составы команд
Фарерские острова
1
Маттиас Ламхауге
15
Одмар Фере
5
Андриас Эдмундссон
53′
16
Гуннар Ватнхамар
2
Йоаннес Даниэльсен
86′
3
Вильормур Давидсен
60′
14
Йоан Симун Эдмундссон
55′
22
Якуп Андреасен
11
Арни Фредериксберг
80′
13
Мартин Агнарссон
20
Ханус Серенсен
80′
7
Йоаннес Бьярталид
8
Брандур Хендрикссон Ольсен
55′
10
Мейнхард Ольсен
21
Геза Давид Тури
85′
6
Ноа Мнини
Чехия
16
Матей Коварж
5
Владимир Цоуфал
3
Вацлав Емелка
6
Мартин Витик
7
Ладислав Крейчи
32′
22
Томаш Соучек
18
Вацлав Черны
87′
11
Ян Храмоста
9
Васил Кушей
46′
20
Адам Карабец
15
Павел Шульц
70′
14
Лукаш Провод
10
Матей Выдра
46′
19
Томаш Хоры
12
Лукаш Черв
60′
2
Михал Беран
Статистика
Фарерские острова
Чехия
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
6
15
Удары в створ
3
1
Угловые
1
7
Фолы
10
13
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Коломбо
(Италия)
