Нидерланды и Хорватия в шаге от чемпионата мира, Луческу с Румынией вырвал победу у Австрии Рангника, Шиманьски забил с углового

Новый рекорд Депая
В первой октябрьской игре лучший снайпер голландцев Депай ограничился выходом на замену, так как перед вылетом из Бразилии у него украли паспорт, и в лагерь сборной он прибыл с опозданием. Зато в Амстердаме Мемфис попал в старт и быстро организовал два гола. Сначала разыграл комбинацию с открывшим счет Маленом, после чего выполнил подачу со штрафного на образцово пробившего в падении головой ван Дейка. Третий мяч Депай забил сам, реализовав пенальти. На замену он уходил под овацию трибун в статусе лучшего ассистента в истории «оранжевых», с 35 передачами опередив Весли Снайдера. А Гакпо классным дальним ударом добил финнов, чьи шансы финишировать вторыми скорее математические. В свою очередь команда Роналда Кумана, отпраздновав 50-ю победу на амстердамской «Йохан Кройф Арене», гарантировала себе как минимум попадание в стыки.
Поляки при заметно лучшей разности мячей фактически недосягаемы для финнов, у которых, к тому же, осталась всего одна игра. Зато «белые орлы» еще сохраняют шансы вырвать у Нидерландов первое место в очной ноябрьской встрече в Варшаве. Но скорее теоретические — в силу опять же соотношения мячей. Нужно было забивать больше литовцам, а так гости ограничились голом бывшего динамовца Шиманьски прямым ударом с углового и его же подачей на Левандовски.
Сенсация на Фарерах
Фареры в прошлом туре удивили четырьмя безответными мячами в ворота Черногории, а теперь создали серьезные проблемы Чехии. Причем тон в атаке снова задавали Соренсен и Фредериксберг. Последний разогнал быструю контратаку, а Соренсен ее завершил, открыв счет. Когда же выигравший борьбу перед воротами хозяев могучий Хоры помог одному из главных чешских талантов Карабецу восстановить равновесие, фарерцы продемонстрировали не меньшее рвение. Оно спровоцировало несогласованность голкипера и защитника, которой воспользовался едва появившийся на поле и первым касанием поразивший почти беззащитные ворота Агнарссон. Фареры — полноценный участник гонки за попадание в стыки. Их проблема в том, что единственный матч в ноябре предстоит провести в Хорватии, которая одной ногой на ЧМ, но формально еще не гарантировала себе первое место.
Но это — де-юре. Де-факто у «шашечных» фантастическая разность мячей, что при равенстве очков является ключевым фактором. В воскресенье она улучшилась после победы над Гибралтаром. Причем Златко Далич после игры с чехами полностью поменял состав, фактически выставив резервистов. Даже Пашалич был другой — не бывший спартаковец Марио, а выступающий в МЛС однофамилец Марко. Играя не непривычной позиции латераля, он едва не открыл счет, попав в штангу, но потом записал на свой счет подачу под первый гол в матче.
Дания и Шотландия разыграют первое место
Одна команда на эмоциональном подъеме после волевой победы над прямым конкурентом. Другая — на дне таблице с тринадцатью пропущенными мячами, шесть из которых были пропущены тремя днями ранее. С такими вводными исход видится очевидным, только футбол хорош тем, что он — не точная наука. Вот и белорусы, в старте которых появились защитник «Пари НН» Пигас и хавбек «Крыльев Советов» Печенин, в Глазго играли очень смело, а ключевыми оказались решения, принятые после подсказок ВАР. Оба оказались в пользу Шотландии. В первом случае засчитали гол Адамса, у которого ошибочно определили офсайд. Во втором — отменили взятие ворот хозяев, обнаружив в начальной стадии атаки фол против Мактоминая. Для звезды «Наполи» это стало сигналом к активным действиям, и именно он забил оказавшийся победным гол, так как в концовке белорусы заслуженно размочили счет.
Шотландия в режиме лайв вышла на первое место, однако задержалась там всего на пару часов — до победы Дании. Греки в Копенгагене начали не менее активно, чем перед этим в Глазго, но, не забив, придумали гол в свои ворота. Хейлунн с готовностью принял подарок от отдавшего пас к собственным воротам Зафейриса и ударом с носка пустил мяч мимо голкипера. И совсем все грустно для эллинов стало, когда подачу углового завершил перепрыгнувший всех Андерсен. Гости настолько расстроились, что спустя минуту безобразно разыграли мяч от своих ворот, и выигрывающий сейчас конкуренцию у Эриксена 19-летний Фрохольдт вывел на удар Дамсгора.
По сути, в первом тайме все и закончилось, хотя гости резко активизировались, отыграли один гол и могли забить еще пару. На пике их давления мяч с ленточки вынес Андерсен, а потом мудрый Эриксен все успокоил, выйдя на замену. Греция, подарив своим болельщикам надежду и под началом Ивана Йовановича пробившись в дивизион «А» Лиги наций, оказалась несостоятельна в отборочном цикле ЧМ. У нее нет шансов финишировать второй, а судьба прямой путевки на мировое первенство решится в заключительно туре в Глазго — в битве Шотландии и Дании.
Наказание за пассивность
Встреча работавших в РПЛ 80-летнего Мирчи Луческу и Ральфа Рангника завершилась сенсацией. После совсем не зрелищного первого тайма игра оживилась, а когда вратарь вытащил из ближней «девятки» удар Забитцера, могло показаться, что Австрия наконец-то проснулась. Однако ближе к успеху все же была цеплявшаяся за последний шанс финишировать второй Румынии. Михэйлэ, который до перерыва запомнился эффектным ударом через себя, попал в штангу. Потом Шлагер вытащил мяч после атаки Рациу, и все же на пятой добавленной арбитром минуте Янис Хаджи на глазах своего знаменитого отца Георге навесил точно на голову Гите. Австрия наказана за ставку на ничью и пока не гарантировала себе даже второе место. Но, учитывая очную встречу конкурентов, в ноябре она должны бронировать первое место на Кипре. Для румын же все решится в гостевой игре с Боснией, которую на финише ждет визит в Австрию.
Андрей Кузичев