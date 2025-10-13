Нидерланды и Хорватия в шаге от чемпионата мира, Луческу с Румынией вырвал победу у Австрии Рангника, Шиманьски забил с углового

Встреча работавших в РПЛ 80-летнего Мирчи Луческу и Ральфа Рангника завершилась сенсацией. После совсем не зрелищного первого тайма игра оживилась, а когда вратарь вытащил из ближней «девятки» удар Забитцера, могло показаться, что Австрия наконец-то проснулась. Однако ближе к успеху все же была цеплявшаяся за последний шанс финишировать второй Румынии. Михэйлэ, который до перерыва запомнился эффектным ударом через себя, попал в штангу. Потом Шлагер вытащил мяч после атаки Рациу, и все же на пятой добавленной арбитром минуте Янис Хаджи на глазах своего знаменитого отца Георге навесил точно на голову Гите. Австрия наказана за ставку на ничью и пока не гарантировала себе даже второе место. Но, учитывая очную встречу конкурентов, в ноябре она должны бронировать первое место на Кипре. Для румын же все решится в гостевой игре с Боснией, которую на финише ждет визит в Австрию.