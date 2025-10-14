Ричмонд
Сборная ЮАР по футболу сыграет на ЧМ впервые с домашнего турнира 2010 года

Чемпионат мира пройдет следующим летом в США, Мексике и Канаде.

Источник: Reuters

ПРЕТОРИЯ, 14 октября. /ТАСС/. Сборная ЮАР со счетом 3:0 обыграла команду Руанды в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2026 года и квалифицировались в финальную часть турнира.

Голы забили Таленте Мбата (5-я минута), Освин Апполлис (26) и Эвиденс Макгопа (72).

Сборная ЮАР выиграла группу C, набрав 18 очков. Команда в четвертый раз сыграет на чемпионате мира, на турнирах 1998, 2002 и 2010 годов она не смогла выйти в плей-офф. В 2010 году сборная ЮАР вошла в число участников мирового первенства как хозяйка соревнования.

Сборная ЮАР стала 23-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее право участия в турнире получили сборные Мексики, США, Канады (все — хозяева), Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы и Кабо-Верде.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.