Сборная ЮАР по футболу сыграет на ЧМ впервые с домашнего турнира 2010 года

Сборная ЮАР выиграла группу C, набрав 18 очков. Команда в четвертый раз сыграет на чемпионате мира, на турнирах 1998, 2002 и 2010 годов она не смогла выйти в плей-офф. В 2010 году сборная ЮАР вошла в число участников мирового первенства как хозяйка соревнования.