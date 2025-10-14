Сборная Англии по футболу в 17-й раз сыграет на чемпионате мира

ТАСС, 14 октября. Сборная Англии по футболу в гостях со счетом 5:0 обыграла команду Латвии в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2026 года.
В составе победителей голы забили Энтони Гордон (26-я минута), Гарри Кейн (44, 45+4, с пенальти) и Эберечи Эзе (86). На 58-й минуте мяч в свои ворота забил полузащитник латвийской команды Максим Тонишев.
Англичане, выступающие в группе K, набрали 18 очков и гарантировали участие в чемпионате мира, команда не опустится ниже первого места за оставшиеся два тура — у идущих вторыми албанцев 11 очков после шести матчей.
Сборная Англии примет участие в чемпионате мира в 17-й раз, рекордсменом по этому показателю является сборная Бразилии, которая сыграет на мировом первенстве в 23-й раз. На предыдущем турнире в Катаре английская команда дошла до четвертьфинала, где уступила французам (1:2). Лучшим результатом сборной Англии на чемпионатах мира является победа на домашнем турнире в 1966 году.
В следующем туре сборная Англии 13 ноября примет команду Сербии, латвийская команда следующую игру также проведет против сербов и примет их 16 ноября.
В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
Паоло Николато
Томас Тухель
Энтони Гордон
26′
Гарри Кейн
44′
Гарри Кейн
45+4′
Максим Тонишев
58′
Эберечи Эзе
86′
1
Кришьянис Звиедрис
14
Андрей Цыганик
31′
5
Антоний Черномордый
45+3′
15
Дмитрий Зеленков
4
Робертс Вейпс
2
Даниэлс Балодис
41′
13
Райвис Юрковскис
46′
19
Максим Тонишев
10
Янис Икауниекс
88′
6
Кристапс Грабовскис
9
Владислав Гутковский
74′
22
Алексей Савельев
8
Ренарс Варславанс
66′
7
Эдуард Дашкевич
17
Лукас Вапне
74′
20
Марко Регжа
87′
1
Джордан Пикфорд
14
Джед Спенс
3
Майлс Льюис-Скелли
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
87′
21
Эллиот Андерсон
7
Букайо Сака
61′
8
Джордан Хендерсон
17
Энтони Гордон
71′
12
Дэн Берн
15
Морган Роджерс
60′
10
Эберечи Эзе
5
Джон Стоунс
71′
11
Маркус Рэшфорд
4
Деклан Райс
61′
20
Джаррод Боуэн
Главный судья
Анастасиос Сидиропулос
(Греция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти