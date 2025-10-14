Сборная Англии по футболу в 17-й раз сыграет на чемпионате мира

Сборная Англии примет участие в чемпионате мира в 17-й раз, рекордсменом по этому показателю является сборная Бразилии, которая сыграет на мировом первенстве в 23-й раз. На предыдущем турнире в Катаре английская команда дошла до четвертьфинала, где уступила французам (1:2). Лучшим результатом сборной Англии на чемпионатах мира является победа на домашнем турнире в 1966 году.