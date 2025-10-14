Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
4
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Боливия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Молдавия
1
П1
X
П2

Сборная Англии по футболу в 17-й раз сыграет на чемпионате мира

Турнир пройдет летом 2026 года в США, Мексике и Канаде.

Источник: Reuters

ТАСС, 14 октября. Сборная Англии по футболу в гостях со счетом 5:0 обыграла команду Латвии в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2026 года.

В составе победителей голы забили Энтони Гордон (26-я минута), Гарри Кейн (44, 45+4, с пенальти) и Эберечи Эзе (86). На 58-й минуте мяч в свои ворота забил полузащитник латвийской команды Максим Тонишев.

Англичане, выступающие в группе K, набрали 18 очков и гарантировали участие в чемпионате мира, команда не опустится ниже первого места за оставшиеся два тура — у идущих вторыми албанцев 11 очков после шести матчей.

Сборная Англии примет участие в чемпионате мира в 17-й раз, рекордсменом по этому показателю является сборная Бразилии, которая сыграет на мировом первенстве в 23-й раз. На предыдущем турнире в Катаре английская команда дошла до четвертьфинала, где уступила французам (1:2). Лучшим результатом сборной Англии на чемпионатах мира является победа на домашнем турнире в 1966 году.

В следующем туре сборная Англии 13 ноября примет команду Сербии, латвийская команда следующую игру также проведет против сербов и примет их 16 ноября.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Латвия
0:5
Первый тайм: 0:3
Англия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа K
14.10.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Daugava
Главные тренеры
Паоло Николато
Томас Тухель
Голы
Англия
Энтони Гордон
26′
Гарри Кейн
44′
Гарри Кейн
45+4′
Максим Тонишев
58′
Эберечи Эзе
86′
Составы команд
Латвия
1
Кришьянис Звиедрис
14
Андрей Цыганик
31′
5
Антоний Черномордый
45+3′
15
Дмитрий Зеленков
4
Робертс Вейпс
2
Даниэлс Балодис
41′
13
Райвис Юрковскис
46′
19
Максим Тонишев
10
Янис Икауниекс
88′
6
Кристапс Грабовскис
9
Владислав Гутковский
74′
22
Алексей Савельев
8
Ренарс Варславанс
66′
7
Эдуард Дашкевич
17
Лукас Вапне
74′
20
Марко Регжа
87′
Англия
1
Джордан Пикфорд
14
Джед Спенс
3
Майлс Льюис-Скелли
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
87′
21
Эллиот Андерсон
7
Букайо Сака
61′
8
Джордан Хендерсон
17
Энтони Гордон
71′
12
Дэн Берн
15
Морган Роджерс
60′
10
Эберечи Эзе
5
Джон Стоунс
71′
11
Маркус Рэшфорд
4
Деклан Райс
61′
20
Джаррод Боуэн
Статистика
Латвия
Англия
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
6
24
Удары в створ
1
7
Угловые
2
9
Фолы
11
5
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Анастасиос Сидиропулос
(Греция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти