Сборная Саудовской Аравии вышла на ЧМ-2026 по футболу

Сборная Саудовской Аравии стала победителем группы B, команда набрала 4 очка и вышла на чемпионат мира 2026 года. Сборная Ирака с 4 очками заняла второе место, уступив сопернику по дополнительным показателям, и сыграет с командой ОАЭ в пятом квалификационном раунде. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в межконтинентальный плей-офф.