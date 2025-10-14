Ричмонд
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Боливия
0
П1
X
П2
Сборная Саудовской Аравии вышла на ЧМ-2026 по футболу

Команда квалифицировалась на турнир после ничьей со сборной Ирака.

Источник: AP 2024

ТАСС, 14 октября. Сборная Саудовской Аравии дома со счетом 0:0 сыграла вничью с командой Ирака в матче второго тура четвертого квалификационного раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Сборная Саудовской Аравии стала победителем группы B, команда набрала 4 очка и вышла на чемпионат мира 2026 года. Сборная Ирака с 4 очками заняла второе место, уступив сопернику по дополнительным показателям, и сыграет с командой ОАЭ в пятом квалификационном раунде. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в межконтинентальный плей-офф.

Для сборной Саудовской Аравии предстоящее мировое первенство станет седьмым. Лучшим результатом команды является выход в ⅛ финала в 1994 году. В 2022 году сборная Саудовской Аравии не сумела выйти в плей-офф, заняв четвертое место в группе.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.