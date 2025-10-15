Сборные Кот-д’Ивуара и Сенегала вышли на чемпионат мира по футболу

Сборные Кот-д’Ивуара и Сенегала стали 27-й и 28-й командами, обеспечившими участие в чемпионате мира. Ранее право участия в турнире получили сборные Мексики, США, Канады (все — хозяева), Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Катара, Англии и Саудовской Аравии.