Инфантино обвинили в нарушении устава ФИФА из-за слов о Трампе

«Я думаю, президент ФИФА может заявить, что результаты выборов следует уважать. Но Инфантино пошел еще дальше. В заключительной части своего заявления он не просто признает легитимность президента Трампа, но и одобряет его политическую программу и действия, а также призывает других поддержать их. Он занимает позицию во внутриполитических дебатах в США», — сказал Мадуру.