Футболисты сборной Беларуси начали подготовку к матчам квалификации чемпионата мира

До 13 ноября белорусские футболисты будут тренироваться на комплексе полей в Веснянке, а затем отправятся в Копенгаген, где 15 ноября встретятся со сборной Дании. В первом круге соревнований в квалификационной группе С белорусы уступили датчанам со счетом 0:6. Из датской столицы сборная Беларуси возьмет курс на венгерский Залаэгерсег, в котором 18 ноября проведет последний поединок отборочного турнира с греческими футболистами, которым ранее проиграли в Пирее с результатом 1:5.