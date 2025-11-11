Футболисты сборной Беларуси начали подготовку к матчам квалификации чемпионата мира

Команда собралась в Минске на базе технического центра АБФФ. Главный тренер белорусской команды испанский специалист Карлос Алос пригласил в тренировочный лагерь 24 игрока:
вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Федор Лапоухов (ЦСКА, София, Болгария), Максим Белов («Неман», Гродно);
защитники: Кирилл Печенин («Крылья Советов», Самара, Россия), Владислав Малькевич («Урал», Екатеринбург, Россия), Павел Забелин («Акритас», Кипр), Владислав Калинин, Роман Бегунов (оба — «Динамо», Минск«), Вадим Пигас (“Пари Нижний Новгород, Россия), Егор Пархоменко (ЦСКА-1948, София, Болгария), Егор Хвалько (“Тобол”, Костанай, Казахстан);
полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Евгений Яблонский («Астерас», Триполис, Греция), Никита Корзун («Актобе», Казахстан), Валерий Громыко («Кайрат», Алматы, Казахстан), Артем Концевой («Родина», Москва, Россия), Никита Демченко («Динамо», Минск), Николай Иванов («Славия», Мозырь);
нападающие: Виталий Лисакович («Целе», Словения), Герман Барковский («Пяст», Гливице, Польша), Трофим Мельниченко («Порту», Португалия), Евгений Малашевич, Карен Варданян (оба — «Динамо», Минск), Александр Шестюк («Ислочь», Минский район).
До 13 ноября белорусские футболисты будут тренироваться на комплексе полей в Веснянке, а затем отправятся в Копенгаген, где 15 ноября встретятся со сборной Дании. В первом круге соревнований в квалификационной группе С белорусы уступили датчанам со счетом 0:6. Из датской столицы сборная Беларуси возьмет курс на венгерский Залаэгерсег, в котором 18 ноября проведет последний поединок отборочного турнира с греческими футболистами, которым ранее проиграли в Пирее с результатом 1:5.
Положение команд после четырех игровых дней: Дания — 10 очков, Шотландия — 10, Греция — 3, Беларусь — 0. Напрямую в финальную стадию ЧМ-2026 от Европы выйдут победители 12 отборочных групп, команды, которые займут вторые места, сыграют в стыковых поединках.