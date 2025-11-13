Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.40
П2
22.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.35
П2
2.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Молдавия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
24.00
X
7.50
П2
1.12
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Андорра
:
Албания
Все коэффициенты
П1
19.00
X
3.70
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Англия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.60
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
0
:
Исландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Венгрия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
4
:
Эстония
1
П1
X
П2

Футболисты Норвегии выиграли седьмой матч подряд в квалификации чемпионата мира

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Норвегии добыли седьмую викторию кряду в отборочном турнире чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Сегодня в домашнем поединке норвежцы обыграли эстонцев с крупным счетом 4:1. Все мячи встречи в Осло были забиты во втором тайме. У победителей по голевому дублю оформили Александер Сорлот и лучший бомбардир европейского отборочного турнира Эрлинг Холанн, у которого уже 14 мячей, гости ответили точным ударом Роби Саарма. Во втором сегодняшнем матче квалификационной группы I сборная Молдовы встретится в Кишиневе с командой Италии. Турнирное положение сейчас таково: Норвегия — 21 очко (7 матчей), Италия — 15 (6), Израиль — 9 (7), Эстония — 4 (8).

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа I, 13.11.2025, 20:00
Норвегия
4
Эстония
1

Аутсайдеры группы D футболисты сборной Азербайджана снова не смогли порадовать своих болельщиков, проиграв в Баку исландцам — 0:2. Позже вице-чемпионы мира французы примут в Париже команду Украины. Турнирное положение: Франция — 10 очков (4 матча), Украина — 7 (4), Исландия — 7 (5), Азербайджан — 1 (5).

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа D, 13.11.2025, 20:00
Азербайджан
0
Исландия
2

В Ереване футболисты Армении уступили сборной Венгрии — 0:1. Также сегодня лидеры квартета F португальцы сыграют в Дублине с ирландцами. Турнирное положение: Португалия — 10 очков (4 матча), Венгрия — 8 (5), Ирландия — 4 (4), Армения — 3 (5).

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа F, 13.11.2025, 20:00
Армения
0
Венгрия
1

Сборная Беларуси свой очередной поединок отборочного турнира мирового первенства проведет 15 ноября в Копенгагене с командой Дании. Также в субботу в квалификационной группе С футболисты Греции примут в Пирее сборную Шотландии. В заключительном туре 18 ноября белорусы в венгерском Залаэгерсеге сыграют с греками, а в Глазго шотландцы будут соперничать с датчанами. После четырех игровых дней положение в этом квартете таково: Дания — 10 очков, Шотландия — 10, Греция — 3, Беларусь.