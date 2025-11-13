Футболисты Норвегии выиграли седьмой матч подряд в квалификации чемпионата мира

Сегодня в домашнем поединке норвежцы обыграли эстонцев с крупным счетом 4:1. Все мячи встречи в Осло были забиты во втором тайме. У победителей по голевому дублю оформили Александер Сорлот и лучший бомбардир европейского отборочного турнира Эрлинг Холанн, у которого уже 14 мячей, гости ответили точным ударом Роби Саарма. Во втором сегодняшнем матче квалификационной группы I сборная Молдовы встретится в Кишиневе с командой Италии. Турнирное положение сейчас таково: Норвегия — 21 очко (7 матчей), Италия — 15 (6), Израиль — 9 (7), Эстония — 4 (8).
Аутсайдеры группы D футболисты сборной Азербайджана снова не смогли порадовать своих болельщиков, проиграв в Баку исландцам — 0:2. Позже вице-чемпионы мира французы примут в Париже команду Украины. Турнирное положение: Франция — 10 очков (4 матча), Украина — 7 (4), Исландия — 7 (5), Азербайджан — 1 (5).
В Ереване футболисты Армении уступили сборной Венгрии — 0:1. Также сегодня лидеры квартета F португальцы сыграют в Дублине с ирландцами. Турнирное положение: Португалия — 10 очков (4 матча), Венгрия — 8 (5), Ирландия — 4 (4), Армения — 3 (5).
Сборная Беларуси свой очередной поединок отборочного турнира мирового первенства проведет 15 ноября в Копенгагене с командой Дании. Также в субботу в квалификационной группе С футболисты Греции примут в Пирее сборную Шотландии. В заключительном туре 18 ноября белорусы в венгерском Залаэгерсеге сыграют с греками, а в Глазго шотландцы будут соперничать с датчанами. После четырех игровых дней положение в этом квартете таково: Дания — 10 очков, Шотландия — 10, Греция — 3, Беларусь.