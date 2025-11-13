Футболисты Норвегии выиграли седьмой матч подряд в квалификации чемпионата мира

Сегодня в домашнем поединке норвежцы обыграли эстонцев с крупным счетом 4:1. Все мячи встречи в Осло были забиты во втором тайме. У победителей по голевому дублю оформили Александер Сорлот и лучший бомбардир европейского отборочного турнира Эрлинг Холанн, у которого уже 14 мячей, гости ответили точным ударом Роби Саарма. Во втором сегодняшнем матче квалификационной группы I сборная Молдовы встретится в Кишиневе с командой Италии. Турнирное положение сейчас таково: Норвегия — 21 очко (7 матчей), Италия — 15 (6), Израиль — 9 (7), Эстония — 4 (8).