Нигерия с помощью голов Осимхена и Эджуке в овертайме разгромила Габон, выйдя в финал квалификации ЧМ-2026

Ранее Нигерия и Габон оказались в списке из четырех сборных с наибольшим количеством очков на групповом этапе квалификации среди команд, занявших второе место.
Дублем в составе победителей отметился форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен (102-я и 110-я минуты). Еще по одному голу записали на свой счет экс-нападающий ЦСКА Чидеры Эджуке (97), ныне выступающий за «Севилью», и Акор Адамс (78).
У сборной Габона единственный гол забил Марио Лемина (89).
В решающем матче за выход в финальную часть ЧМ-2026 Нигерия поспорит с победителем матча Камерун — ДР Конго.