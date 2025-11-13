Ричмонд
Нигерия с помощью голов Осимхена и Эджуке в овертайме разгромила Габон, выйдя в финал квалификации ЧМ-2026

Сборная Нигерии разгромила Габон (4:1) в овертайме полуфинального матча отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.

Источник: Getty Images

Ранее Нигерия и Габон оказались в списке из четырех сборных с наибольшим количеством очков на групповом этапе квалификации среди команд, занявших второе место.

Дублем в составе победителей отметился форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен (102-я и 110-я минуты). Еще по одному голу записали на свой счет экс-нападающий ЦСКА Чидеры Эджуке (97), ныне выступающий за «Севилью», и Акор Адамс (78).

У сборной Габона единственный гол забил Марио Лемина (89).

В решающем матче за выход в финальную часть ЧМ-2026 Нигерия поспорит с победителем матча Камерун — ДР Конго.