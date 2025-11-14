Сборная Белоруссии не смогла вовремя вылететь в Данию на матч отбора на ЧМ

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная Белоруссии не смогла вовремя вылететь на матч отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года с командой Дании из-за трансферных проблем. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.
Вечером 13 ноября команда отправилась в Варшаву на автобусе, после пересечения границы время пребывания на нейтральной полосе и последующее прохождение польского пропускного пункта составило у сборной более 12 часов, из-за чего федерации пришлось дополнительно согласовывать изменение расписания вылета чартерного рейса по маршруту «Варшава — Копенгаген». Таким образом, время сборной Белоруссии в пути составляет уже более 18 часов. При этом команде еще предстоит дорога до Варшавы и перелет в Копенгаген.
Матч между сборными Дании и Белоруссии должен пройти в Копенгагене 15 ноября, начало — 22:45 мск.
Сборная Белоруссии занимает четвертое место в турнирной таблице группы С, не набрав очков после 4 игр. Датчане идут первыми с 10 очками в 4 играх.