Сборная Белоруссии не смогла вовремя вылететь в Данию на матч отбора на ЧМ

Вечером 13 ноября команда отправилась в Варшаву на автобусе, после пересечения границы время пребывания на нейтральной полосе и последующее прохождение польского пропускного пункта составило у сборной более 12 часов, из-за чего федерации пришлось дополнительно согласовывать изменение расписания вылета чартерного рейса по маршруту «Варшава — Копенгаген». Таким образом, время сборной Белоруссии в пути составляет уже более 18 часов. При этом команде еще предстоит дорога до Варшавы и перелет в Копенгаген.