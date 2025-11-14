Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.08
П2
10.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
30.00
X
12.00
П2
1.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.21
П2
4.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.06
П2
1.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.29
П2
1.28
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.00
П2
29.00

Сборная Белоруссии не смогла вовремя вылететь в Данию на матч отбора на ЧМ

Делегация команды столкнулась с трансферными проблемами.

Источник: AP 2024

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная Белоруссии не смогла вовремя вылететь на матч отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года с командой Дании из-за трансферных проблем. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

Вечером 13 ноября команда отправилась в Варшаву на автобусе, после пересечения границы время пребывания на нейтральной полосе и последующее прохождение польского пропускного пункта составило у сборной более 12 часов, из-за чего федерации пришлось дополнительно согласовывать изменение расписания вылета чартерного рейса по маршруту «Варшава — Копенгаген». Таким образом, время сборной Белоруссии в пути составляет уже более 18 часов. При этом команде еще предстоит дорога до Варшавы и перелет в Копенгаген.

Матч между сборными Дании и Белоруссии должен пройти в Копенгагене 15 ноября, начало — 22:45 мск.

Сборная Белоруссии занимает четвертое место в турнирной таблице группы С, не набрав очков после 4 игр. Датчане идут первыми с 10 очками в 4 играх.