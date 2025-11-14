«Спрашивайте тех, кто придумывает правила». Италия рискует не выйти на ЧМ-2026 напрямую, Гаттузо зол на ФИФА и регламент отборочного турнира

«Италия должна играть в плей-офф? Об этом спрашивайте тех, кто составляет группы и придумывает правила, — заметил он. — В 1990 и 1994 годах африканских команд было две, сейчас — восемь… Это не претензия, но в наше время команда, занявшая второе место в группе, напрямую выходила на чемпионат мира. Трудности есть, и мы это прекрасно понимаем. Но факт остается фактом: ты выигрываешь шесть матчей, набираешь 18 очков — и все равно не едешь на чемпионат мира. Нужно играть еще один матч…».