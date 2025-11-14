«Спрашивайте тех, кто придумывает правила». Италия рискует не выйти на ЧМ-2026 напрямую, Гаттузо зол на ФИФА и регламент отборочного турнира

Сборная Италии едва не сыграла вничью с Молдавией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026, забив два гола лишь в концовке. Благодаря этой победе «Скуадра адзурра» сохранила теоретические шансы на первое место в группе, но мало кто верит, что команде Дженнаро Гаттузо удастся победить Норвегию с разницей в девять мячей. Похоже, даже сам главный тренер потерял надежду, потому что на пресс-конференции вел себя нервно.
«А что значит — не лучшая Италия?»
Гаттузо одержал пятую победу подряд после дебюта в качестве главного тренера сборной Италии. Это повторение рекорда — ранее такого результата добивались лишь Адзельо Вичини и Эдмондо Фаббри. Однако, несмотря на это, настроение у Дженнаро было не лучшим. Сразу после игры он выдал несколько резких комментариев.
«А что значит — “не лучшая Италия”? — выпалил Гаттузо в ответ на критику одного из журналистов. — Я видел сборную Италии, которая играла, а соперники ни разу не ударили по воротам. Легких матчей не бывает. Если вы все еще думаете о 11:1 (с таким счетом Норвегия разгромила молдаван. — Прим. “СЭ”) — это не моя проблема».
«Я очень доволен, идем дальше, — продолжил Гаттузо в эфире Rai. — А вот поведение болельщиков — это позор. Я сожалею о том, что я сегодня услышал. Нельзя в такой момент кричать игрокам “идите работать”. Нужно быть едиными, потому что команда борется на поле, сталкиваясь с трудностями. И слышать, как 500 фанатов освистывают нас на выезде, — я этого не принимаю».
Затронул Рино и проблему выхода итальянцев на ЧМ-2026.
«Италия должна играть в плей-офф? Об этом спрашивайте тех, кто составляет группы и придумывает правила, — заметил он. — В 1990 и 1994 годах африканских команд было две, сейчас — восемь… Это не претензия, но в наше время команда, занявшая второе место в группе, напрямую выходила на чемпионат мира. Трудности есть, и мы это прекрасно понимаем. Но факт остается фактом: ты выигрываешь шесть матчей, набираешь 18 очков — и все равно не едешь на чемпионат мира. Нужно играть еще один матч…».
Сценарий из области фантастики
Италия остается чуть ли не единственным европейским футбольным гигантом, который всерьез рискует провалить отборочную кампанию ЧМ-2026. Она фактически потеряла шансы получить прямую путевку на североамериканский турнир и весной будет добывать ее через стыковые матчи. В них команда попадала и перед двумя предыдущими мировыми первенствами, оба раза оставаясь за бортом финального этапа.
13 ноября сборная Италии с трудом, забив два гола в концовке, обыграла Молдавию (2:0). В тот же вечер норвежцы разобрались с эстонцами (4:1) и сохранили трехочковый отрыв от итальянцев.
В заключительном матче 16 ноября Италия встретится дома с Норвегией. Но нужно учитывать, что в квалификации среди дополнительных показателей приоритет отдан разнице мячей — и у команды Гаттузо она хуже на 17 голов. То есть, чтобы оказаться выше норвежцев в таблице, надо будет обыграть их с преимуществом в девять голов — сценарий из области фантастики.
Поэтому сборной Италии, скорее всего, придется добывать путевку через плей-офф. Но Гаттузо делает все, что может, и набирает максимум очков. Какие к нему вопросы?
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 команд.
Роман Кольцов