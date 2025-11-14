Сборная Финляндии потерпела первое в истории поражение от Мальты в официальных матчах

Для финнов это поражение от мальтийцев стало первым в истории в официальных матчах. В феврале 1988 года Мальта победила Финляндию в товарищеской встрече со счетом 2:0. Всего команды провели 10 очных встреч — 4 официальных и 6 товарищеских, из которых финны выиграли 6.