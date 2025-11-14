Сборная Финляндии потерпела первое в истории поражение от Мальты в официальных матчах

Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 82-й минуте забил полузащитник Джейк Грек с передачи нападающего Ильяса Шуарефа.
Для финнов это поражение от мальтийцев стало первым в истории в официальных матчах. В феврале 1988 года Мальта победила Финляндию в товарищеской встрече со счетом 2:0. Всего команды провели 10 очных встреч — 4 официальных и 6 товарищеских, из которых финны выиграли 6.
Мальта набрала 5 очков в 7 матчах и занимает предпоследнее 4-е место в таблице группы G. Финляндия с 10 очками после 8 игр идет на 3-й строчке.
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа G
14.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Olympic Stadium
Главные тренеры
Якоб Фриис
Эмилио Де Лео
Голы
Мальта
Джейк Греч
(Ильяс Шуареф)
82′
Составы команд
Финляндия
12
Вильями Синисало
2
Юхо Ляхтеенмяки
5
Миро Тенхо
21
Вилле Коски
6
Лео Валта
14
Каан Кайринен
15
Райан Махута
73′
9
Наатан Скиття
7
Оливер Антман
78′
18
Топи Кескинен
11
Адам Мархиев
73′
13
Ойва Юккола
19
Беньямин Кельман
78′
10
Теему Пукки
20
Йоэль Похьянпало
61′
8
Робин Лод
Мальта
1
Анри Бонелло
21
Хуан Корбалан
20
Ильяс Шуареф
5
Курт Шоу
6
Мэтью Гийомье
23
Александр Сатариано
22
Зак Мускат
79′
14
Габриэль Ментц
7
Джозеф Мбонг
65′
3
Адам Магри Оверенд
8
Пол Мбонг
79′
9
Джейк Греч
11
Ирвин Кардона
88′
2
Жан Борг
13
Энрико Пепе
88′
17
Андреа Заммит
Статистика
Финляндия
Мальта
Удары (всего)
15
5
Удары в створ
5
1
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
9
1
Фолы
15
9
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Юлиан Вайнбергер
(Австрия)
