Сборная Хорватии отобралась на чемпионат мира по футболу

Хорваты обыграли сборную Фарерских островов и заняли первое место в группе.

Источник: Reuters

ТАСС, 15 ноября. Сборная Хорватии со счетом 3:1 обыграла команду Фарерских островов в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года и квалифицировалась в финальную стадию соревнований. Встреча прошла в хорватском городе Риека.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Йошко Гвардиол (23-я минута), Петар Муса (57) и бывший игрок московского ЦСКА Никола Влашич (70). У проигравших отличился Геза Давид Тури (16).

Сборная Хорватии после семи матчей набрала 19 очков и возглавляет таблицу группы L. Второе место занимает команда Чехии, набравшая 13 очков в семи играх и гарантировавшая участие в стыковых матчах.

Cборная Хорватии стала 30-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее это право получили сборные Мексики, США, Канады (все — хозяева), Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Катара, Англии, Саудовской Аравии, Сенегала, Кот-д’Ивуара и Франции.

Сборная Хорватии является серебряным (2018) и дважды бронзовым (1998, 2022) призером чемпионатов мира.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.

Хорватия
3:1
Первый тайм: 1:1
Фарерские острова
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа L
14.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
HNK Rijeka Stadium
Главные тренеры
Златко Далич
Эйдун Клакстейн
Голы
Хорватия
Йошко Гвардиол
23′
Петар Муса
(Йосип Станишич)
57′
Никола Влашич
(Иван Перишич)
70′
Фарерские острова
Геза Давид Тури
16′
Составы команд
Хорватия
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
4
Йошко Гвардиол
19
Лука Вушкович
17
Петар Сучич
9
Андрей Крамарич
7
Марко Пашалич
61′
13
Никола Влашич
14
Иван Перишич
71′
16
Мислав Оршич
11
Петар Муса
74′
21
Игор Матанович
10
Лука Модрич
61′
19
Тони Фрук
15
Марио Пашалич
46′
6
Йосип Шутало
Фарерские острова
1
Маттиас Ламхауге
15
Одмар Фере
5
Андриас Эдмундссон
16
Гуннар Ватнхамар
6
Рене Йоенсен
22
Якуп Андреасен
3
Вильормур Давидсен
85′
9
Палль Клеттскар
10
Мейнхард Ольсен
68′
7
Йоаннес Бьярталид
81′
11
Арни Фредериксберг
77′
13
Мартин Агнарссон
20
Ханус Серенсен
77′
17
Адриан Юстинуссен
21
Геза Давид Тури
44′
68′
18
Петур Кнудсен
Статистика
Хорватия
Фарерские острова
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
20
4
Удары в створ
4
4
Угловые
11
2
Фолы
9
11
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Алияр Агаев
(Азербайджан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти