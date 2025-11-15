Сборная Хорватии отобралась на чемпионат мира по футболу

ТАСС, 15 ноября. Сборная Хорватии со счетом 3:1 обыграла команду Фарерских островов в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года и квалифицировалась в финальную стадию соревнований. Встреча прошла в хорватском городе Риека.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Йошко Гвардиол (23-я минута), Петар Муса (57) и бывший игрок московского ЦСКА Никола Влашич (70). У проигравших отличился Геза Давид Тури (16).
Сборная Хорватии после семи матчей набрала 19 очков и возглавляет таблицу группы L. Второе место занимает команда Чехии, набравшая 13 очков в семи играх и гарантировавшая участие в стыковых матчах.
Cборная Хорватии стала 30-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее это право получили сборные Мексики, США, Канады (все — хозяева), Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Катара, Англии, Саудовской Аравии, Сенегала, Кот-д’Ивуара и Франции.
Сборная Хорватии является серебряным (2018) и дважды бронзовым (1998, 2022) призером чемпионатов мира.
В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.
Златко Далич
Эйдун Клакстейн
Йошко Гвардиол
23′
Петар Муса
(Йосип Станишич)
57′
Никола Влашич
(Иван Перишич)
70′
Геза Давид Тури
16′
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
4
Йошко Гвардиол
19
Лука Вушкович
17
Петар Сучич
9
Андрей Крамарич
7
Марко Пашалич
61′
13
Никола Влашич
14
Иван Перишич
71′
16
Мислав Оршич
11
Петар Муса
74′
21
Игор Матанович
10
Лука Модрич
61′
19
Тони Фрук
15
Марио Пашалич
46′
6
Йосип Шутало
1
Маттиас Ламхауге
15
Одмар Фере
5
Андриас Эдмундссон
16
Гуннар Ватнхамар
6
Рене Йоенсен
22
Якуп Андреасен
3
Вильормур Давидсен
85′
9
Палль Клеттскар
10
Мейнхард Ольсен
68′
7
Йоаннес Бьярталид
81′
11
Арни Фредериксберг
77′
13
Мартин Агнарссон
20
Ханус Серенсен
77′
17
Адриан Юстинуссен
21
Геза Давид Тури
44′
68′
18
Петур Кнудсен
Главный судья
Алияр Агаев
(Азербайджан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти