Сборная Хорватии отобралась на чемпионат мира по футболу

ТАСС, 15 ноября. Сборная Хорватии со счетом 3:1 обыграла команду Фарерских островов в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года и квалифицировалась в финальную стадию соревнований. Встреча прошла в хорватском городе Риека.