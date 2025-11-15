Сборная Испании разгромила Грузию и практически вышла на ЧМ-2026

Футболисты сборной Испании в гостях обыграли команду Грузии со счетом 4:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Голы забили Микель Оярсабаль (11-я — с пенальти, 63-я минуты), Мартин Субименди (22) и Ферран Торрес (35).
В параллельном матче в группа E сборная Турции дома обыграла Болгарию — 2:0.
Сборная Испании занимает первое место в группе, набрав 15 очков. Далее расположились Турция (12), Грузия (3) и Болгария (0).
В заключительном матче отбора испанцы 18 ноября дома сыграют с турками, Болгария в тот же день примет Грузию.
Сборная Испании практически обеспечила себе путевку в финальную часть ЧМ-2026. У Турции есть лишь математические шансы обойти соперника, ей нужно будет побеждать с разницей больше 14 голов.
Вилли Саньоль
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
11′
Мартин Субименди
(Фабиан Руис)
22′
Ферран Торрес
(Микель Ойярсабаль)
35′
Микель Ойярсабаль
(Ферран Торрес)
63′
1
Георгий Мамардашвили
13
Георгий Гочолеишвили
2
Владимир Мамучашвили
17
Отар Китеишвили
7
Хвича Кварацхелия
14
Лука Лочошвили
22
Юрий Табатадзе
57′
21
Георгий Квернадзе
15
Анзор Меквабишвили
72′
19
Георгий Цитаишвили
8
Буду Зивзивадзе
72′
11
Георгий Квилитая
10
Зурико Давиташвили
85′
18
Гиорги Абуашвили
5
Саба Гогличидзе
46′
4
Гурам Кашия
23
Унаи Симон
22
Марк Кукурелья
18
Мартин Субименди
16
Алекс Баэна
15
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
12
Педро Порро
46′
5
Маркос Льоренте
6
Микель Мерино
57′
62′
2
Пабло Барриос
8
Фабиан Руис
62′
19
Фермин Лопес
21
Микель Ойярсабаль
71′
9
Борха Иглесиас
7
Ферран Торрес
80′
11
Йереми Пино
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти