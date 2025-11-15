Ричмонд
Сборная Испании разгромила Грузию и практически вышла на ЧМ-2026

Встреча завершилась со счетом 4:0, дубль сделал Микель Оярсабаль.

Источник: Getty Images

Футболисты сборной Испании в гостях обыграли команду Грузии со счетом 4:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Голы забили Микель Оярсабаль (11-я — с пенальти, 63-я минуты), Мартин Субименди (22) и Ферран Торрес (35).

В параллельном матче в группа E сборная Турции дома обыграла Болгарию — 2:0.

Сборная Испании занимает первое место в группе, набрав 15 очков. Далее расположились Турция (12), Грузия (3) и Болгария (0).

В заключительном матче отбора испанцы 18 ноября дома сыграют с турками, Болгария в тот же день примет Грузию.

Сборная Испании практически обеспечила себе путевку в финальную часть ЧМ-2026. У Турции есть лишь математические шансы обойти соперника, ей нужно будет побеждать с разницей больше 14 голов.

Грузия
0:4
Первый тайм: 0:3
Испания
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа E
15.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Boris Paichadze Dinamo Arena
Главные тренеры
Вилли Саньоль
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Ойярсабаль
11′
Мартин Субименди
(Фабиан Руис)
22′
Ферран Торрес
(Микель Ойярсабаль)
35′
Микель Ойярсабаль
(Ферран Торрес)
63′
Составы команд
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
13
Георгий Гочолеишвили
2
Владимир Мамучашвили
17
Отар Китеишвили
7
Хвича Кварацхелия
14
Лука Лочошвили
22
Юрий Табатадзе
57′
21
Георгий Квернадзе
15
Анзор Меквабишвили
72′
19
Георгий Цитаишвили
8
Буду Зивзивадзе
72′
11
Георгий Квилитая
10
Зурико Давиташвили
85′
18
Гиорги Абуашвили
5
Саба Гогличидзе
46′
4
Гурам Кашия
Испания
23
Унаи Симон
22
Марк Кукурелья
18
Мартин Субименди
16
Алекс Баэна
15
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
12
Педро Порро
46′
5
Маркос Льоренте
6
Микель Мерино
57′
62′
2
Пабло Барриос
8
Фабиан Руис
62′
19
Фермин Лопес
21
Микель Ойярсабаль
71′
9
Борха Иглесиас
7
Ферран Торрес
80′
11
Йереми Пино
Статистика
Грузия
Испания
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
6
14
Удары в створ
2
7
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
4
6
Фолы
9
9
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
