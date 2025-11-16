Ричмонд
Сборная Австрии обыграла команду Кипра в матче квалификации ЧМ-2026

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сборная Австрии обыграла команду Кипра в матче группового этапа квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Источник: Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images

Встреча в Лимасоле завершилась победой гостей со счетом 2:0. Дубль оформил Марко Арнаутович (18-я минута, с пенальти, 55-я).

Сборная Австрии с 18 очками возглавляет группу H. В случае, если идущая второй команда Боснии и Герцеговины (15) потеряет очки в игре со сборной Румынии, австрийцы досрочно квалифицируются на чемпионат мира. Далее в турнирной таблице идут румыны (10), киприоты (8), сборная Сан-Марино (0).

В матче группы J сборная Уэльса в гостях обыграла команду Лихтенштейна со счетом 1:0. Возглавляет турнирную таблицу группы команда Бельгии (15 очков), на втором месте располагается сборная Северной Македонии (13), далее идут валлийцы (13), представители Казахстана (8) и команда Лихтенштейна (0).

Кипр
0:2
Первый тайм: 0:1
Австрия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа H
15.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Alphamega Stadium
Главные тренеры
Апостолос Манциос
Ральф Рангник
Голы
Австрия
Марко Арнаутович
18′
Марко Арнаутович
(Кевин Дансо)
55′
Составы команд
Кипр
12
Рибейру де Фрейташ Фабиану
2
Андреас Шиккис
70′
15
Христос Сиелис
3
Николас Панайоту
8
Иоаннис Кусулос
10
Пьерос Сотириу
7
Андерсон Корреа
65′
16
Стелиос Андреу
17
Лоизос Лоизу
65′
13
Иоаннис Кости
21
Маринос Ционис
88′
19
Антонио Фоти
5
Хараламбос Хараламбус
82′
9
Николас Куцакос
20
Григорис Кастанос
45′
65′
11
Андроникос Какуллис
Австрия
1
Александр Шлагер
5
Штефан Пош
3
Кевин Дансо
15
Филипп Линхарт
20
Конрад Лаймер
6
Николас Зайвальд
4
Ксавер Шлагер
60′
21
Патрик Виммер
18
Романо Шмид
90′
16
Николаус Вурмбранд
9
Марсель Забитцер
90′
17
Марко Грюлль
19
Кристоф Баумгартнер
85′
2
Марко Фридль
7
Марко Арнаутович
60′
11
Михаэль Грегорич
Статистика
Кипр
Австрия
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
4
12
Удары в створ
0
6
Угловые
6
3
Фолы
13
15
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Урс Шнидер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти