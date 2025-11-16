Сборная Австрии обыграла команду Кипра в матче квалификации ЧМ-2026

Встреча в Лимасоле завершилась победой гостей со счетом 2:0. Дубль оформил Марко Арнаутович (18-я минута, с пенальти, 55-я).
Сборная Австрии с 18 очками возглавляет группу H. В случае, если идущая второй команда Боснии и Герцеговины (15) потеряет очки в игре со сборной Румынии, австрийцы досрочно квалифицируются на чемпионат мира. Далее в турнирной таблице идут румыны (10), киприоты (8), сборная Сан-Марино (0).
В матче группы J сборная Уэльса в гостях обыграла команду Лихтенштейна со счетом 1:0. Возглавляет турнирную таблицу группы команда Бельгии (15 очков), на втором месте располагается сборная Северной Македонии (13), далее идут валлийцы (13), представители Казахстана (8) и команда Лихтенштейна (0).
Апостолос Манциос
Ральф Рангник
Марко Арнаутович
18′
Марко Арнаутович
(Кевин Дансо)
55′
12
Рибейру де Фрейташ Фабиану
2
Андреас Шиккис
70′
15
Христос Сиелис
3
Николас Панайоту
8
Иоаннис Кусулос
10
Пьерос Сотириу
7
Андерсон Корреа
65′
16
Стелиос Андреу
17
Лоизос Лоизу
65′
13
Иоаннис Кости
21
Маринос Ционис
88′
19
Антонио Фоти
5
Хараламбос Хараламбус
82′
9
Николас Куцакос
20
Григорис Кастанос
45′
65′
11
Андроникос Какуллис
1
Александр Шлагер
5
Штефан Пош
3
Кевин Дансо
15
Филипп Линхарт
20
Конрад Лаймер
6
Николас Зайвальд
4
Ксавер Шлагер
60′
21
Патрик Виммер
18
Романо Шмид
90′
16
Николаус Вурмбранд
9
Марсель Забитцер
90′
17
Марко Грюлль
19
Кристоф Баумгартнер
85′
2
Марко Фридль
7
Марко Арнаутович
60′
11
Михаэль Грегорич
Главный судья
Урс Шнидер
(Швейцария)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти