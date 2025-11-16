Белорусы добыли первый балл в квалификации чемпионата мира по футболу

В поединке пятого тура подопечные Карлоса Алоса сыграли вничью в Копенгагене с одним из фаворитов квалификационной группы С командой Дании — 2:2. Хозяева сразу пошли вперед большими силами и уже на 11-й минуте вышли вперед после эффектного удара Миккеля Дамсгарда. Во втором тайме все перевернулось — на 62-й минуте игры в одной из контратак Валерий Громыко обыграл нескольких соперников и сравнял счет, а еще три минуты Никита Демченко забил второй мяч в ворота Каспера Шмейхеля. Пропустив два гола, датчане снова захватили инициативу и вскоре Густав Исаксен востановил равновесие — 2:2. В первом круге нынешнего турнира белорусы уступили датчанам со счетом 0:6.
Во втором матче предпоследнего игрового дня футболисты Греции победил в Пирее сборную Шотландии — 3:2. Положение команд после пяти туров: Дания — 11 очков, Шотландия — 10, Греция — 6, Беларусь — 1. Заключительные встречи состоятся 18 ноября. Белорусы примут в венгерском Залаэгерсеге команду Греции, а в Глазго шотландцы сыграют с датчанами.
Напрямую в финальную стадию ЧМ-2026 от Европы выйдут победители 12 отборочных групп, команды, которые займут вторые места, сыграют в стыковых поединках.
Бриан Ример
