Белорусы добыли первый балл в квалификации чемпионата мира по футболу

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси добыли первый балл в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

В поединке пятого тура подопечные Карлоса Алоса сыграли вничью в Копенгагене с одним из фаворитов квалификационной группы С командой Дании — 2:2. Хозяева сразу пошли вперед большими силами и уже на 11-й минуте вышли вперед после эффектного удара Миккеля Дамсгарда. Во втором тайме все перевернулось — на 62-й минуте игры в одной из контратак Валерий Громыко обыграл нескольких соперников и сравнял счет, а еще три минуты Никита Демченко забил второй мяч в ворота Каспера Шмейхеля. Пропустив два гола, датчане снова захватили инициативу и вскоре Густав Исаксен востановил равновесие — 2:2. В первом круге нынешнего турнира белорусы уступили датчанам со счетом 0:6.

Во втором матче предпоследнего игрового дня футболисты Греции победил в Пирее сборную Шотландии — 3:2. Положение команд после пяти туров: Дания — 11 очков, Шотландия — 10, Греция — 6, Беларусь — 1. Заключительные встречи состоятся 18 ноября. Белорусы примут в венгерском Залаэгерсеге команду Греции, а в Глазго шотландцы сыграют с датчанами.

Напрямую в финальную стадию ЧМ-2026 от Европы выйдут победители 12 отборочных групп, команды, которые займут вторые места, сыграют в стыковых поединках.

Дания
2:2
Первый тайм: 1:0
Беларусь
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа C
15.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Parken Stadium
Главные тренеры
Бриан Ример
Карлос Алос
Голы
Дания
Миккель Дамсгор
11′
Густав Исаксен
79′
Беларусь
Валерий Громыко
62′
Никита Демченко
(Валерий Громыко)
65′
Составы команд
Дания
1
Каспер Шмейхель
13
Расмус Кристенсен
17
Патрик Доргу
6
Андреас Кристенсен
3
Янник Вестергор
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Густав Исаксен
88′
11
Андерс Дрейер
14
Миккель Дамсгор
90′
18
Филип Биллинг
10
Кристиан Эриксен
70′
12
Виктор Фрохольдт
19
Йонас Винн
70′
21
Мортен Юльманн
15
Кристиан Нергор
70′
20
Мика Биерет
Беларусь
16
Федор Лапоухов
90+3′
3
Павел Забелин
6
Роман Бегунов
7
Евгений Малашевич
50′
2
Кирилл Печенин
36′
14
Евгений Яблонский
9
Макс Эбонг
5
Егор Пархоменко
42′
19
Егор Хвалько
54′
17
Виталий Лисакович
68′
15
Никита Корзун
75′
8
Никита Демченко
68′
11
Герман Барковский
10
Валерий Громыко
78′
20
Артем Концевой
Статистика
Дания
Беларусь
Желтые карточки
0
5
Удары (всего)
34
6
Удары в створ
9
3
Угловые
13
3
Фолы
4
15
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти