Белорусы добыли первый балл в квалификации чемпионата мира по футболу

В поединке пятого тура подопечные Карлоса Алоса сыграли вничью в Копенгагене с одним из фаворитов квалификационной группы С командой Дании — 2:2. Хозяева сразу пошли вперед большими силами и уже на 11-й минуте вышли вперед после эффектного удара Миккеля Дамсгарда. Во втором тайме все перевернулось — на 62-й минуте игры в одной из контратак Валерий Громыко обыграл нескольких соперников и сравнял счет, а еще три минуты Никита Демченко забил второй мяч в ворота Каспера Шмейхеля. Пропустив два гола, датчане снова захватили инициативу и вскоре Густав Исаксен востановил равновесие — 2:2. В первом круге нынешнего турнира белорусы уступили датчанам со счетом 0:6.