Сборная Белоруссии по футболу сыграла вничью с датчанами в матче отбора на ЧМ

ТАСС, 16 ноября. Сборная Белоруссии на выезде сыграла вничью с командой Дании со счетом 2:2 в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года.
Забитыми мячами в составе хозяев отметились Миккель Дамсгор (11-я минута) и Густав Исаксен (79). У белорусов отличились Валерий Громыко (62) и Никита Демченко (65).
В другом матче группы С сборная Греции со счетом 3:2 обыграла команду Шотландии. Датчане набрали 11 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице. Далее располагаются команды Шотландии (10 очков), Греции (6) и Белоруссии (1).
В заключительном туре сборная Шотландии примет команду Дании. В случае победы шотландцы займут первое место и квалифицируются на чемпионат мира. При другом исходе в финальную часть турнира отберутся датчане.
В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.
Участие в турнире обеспечили 30 команд. Это сборные Мексики, США, Канады (все — хозяева), Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Катара, Англии, Саудовской Аравии, Сенегала, Кот-д’Ивуара, Франции и Хорватии.
Бриан Ример
Карлос Алос
Миккель Дамсгор
11′
Густав Исаксен
79′
Валерий Громыко
62′
Никита Демченко
(Валерий Громыко)
65′
1
Каспер Шмейхель
13
Расмус Кристенсен
17
Патрик Доргу
6
Андреас Кристенсен
3
Янник Вестергор
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Густав Исаксен
88′
11
Андерс Дрейер
14
Миккель Дамсгор
90′
18
Филип Биллинг
10
Кристиан Эриксен
70′
12
Виктор Фрохольдт
19
Йонас Винн
70′
21
Мортен Юльманн
15
Кристиан Нергор
70′
20
Мика Биерет
16
Федор Лапоухов
90+3′
3
Павел Забелин
6
Роман Бегунов
7
Евгений Малашевич
50′
2
Кирилл Печенин
36′
14
Евгений Яблонский
9
Макс Эбонг
5
Егор Пархоменко
42′
19
Егор Хвалько
54′
17
Виталий Лисакович
68′
15
Никита Корзун
75′
8
Никита Демченко
68′
11
Герман Барковский
10
Валерий Громыко
78′
20
Артем Концевой
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти