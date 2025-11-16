Ирландия вырвала у Венгрии путевку в стыковые матчи ЧМ на 96-й минуте

Сборная Ирландии сохранила шансы попасть в финальную часть чемпионата мира 2026 года, вырвав победу в заключительном матче группы F с командой Венгрии.
Игра в Будапеште закончилась со счетом 2:3.
У венгров забили Даниэль Лукач (4-я минута) и Барнабаш Варга (37).
У гостей хет-трик оформил Трой Пэрротт (15 — с пенальти, 80 и 90+6).
Ирландцы набрали 10 очков и заняли второе место в группе F, которое дает право на стыковые матчи.
Венгры стали третьими (8).
Сборная Венгрии в десятый раз подряд не попала на чемпионат мира.
Напрямую из группы на ЧМ-2026 квалифицировалась Португалия (13).
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа F
16.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Puskas Arena
Главные тренеры
Марко Росси
Хеймир Халльгримссон
Голы
Венгрия
Даниэль Лукач
(Доминик Собослаи)
3′
Барнабаш Варга
(Милош Керкез)
37′
Ирландия
Трой Пэрротт
15′
Трой Пэрротт
(Финн Эйзас)
80′
Трой Пэрротт
(Лайам Скейлс)
90+6′
Составы команд
Венгрия
1
Денеш Дибус
11
Милош Керкез
19
Барнабаш Варга
90+5′
6
Вилли Орбан
4
Аттила Салаи
45+2′
10
Доминик Собослаи
7
Лоик Него
90′
2
Аттила Мочи
21
Алекс Тот
76′
14
Бендегуз Болла
16
Даниэль Лукач
63′
5
Бенце Этвеш
20
Роланд Шоллои
90′
23
Дамир Редзич
13
Андраш Шефер
63′
17
Каллум Стайлс
Ирландия
1
Кивин Келлехер
4
Дара О`Ши
22
Натан Коллинз
3
Лайам Скейлс
68′
7
Трой Пэрротт
90+7′
11
Финн Эйзас
5
Джейк О`Брайен
46′
17
Райан Мэннинг
2
Шеймус Коулман
60′
21
Фести Эбоселе
89′
6
Джош Каллен
78′
80′
14
Джек Тэйлор
8
Джейсон Молумби
60′
9
Джонни Кенни
20
Чидози Огбене
53′
10
Адам Ида
Статистика
Венгрия
Ирландия
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
18
10
Удары в створ
7
5
Угловые
8
2
Фолы
10
17
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти