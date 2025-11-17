Сборная Норвегии впервые с 1998 года отобралась на чемпионат мира по футболу

РИМ, 17 ноября. /ТАСС/. Сборная Норвегии со счетом 4:1 обыграла команду Италии в матче заключительного тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года и квалифицировалась в финальную часть соревнований. Встреча прошла в Италии.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Антонио Нуса (63-я минута), Эрлинг Холанд (78, 80) и Йёрген Ларсен (90+3). У проигравших отличился Франческо Эспозито (11).
Норвежская команда в 8 матчах набрала 24 очка и заняла первое место в турнирной таблице группы I. Сборная Италии набрала 18 очков и расположилась на второй строчке. Итальянцы поборются за право сыграть на чемпионате мира в стыковых матчах. Команда Италии является четырехкратным чемпионом мира, но не сумела квалифицироваться на два последних мировых первенства.
Команда Норвегии последний раз выступала на чемпионате мира в 1998 году. На турнире во Франции команда дошла до ⅛ финала, где уступила итальянцам (0:1).
Сборная Норвегии стала 32-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее это право получили сборные Мексики, США, Канады (все — хозяева), Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Катара, Англии, Саудовской Аравии, Сенегала, Кот-д’Ивуара, Франции, Хорватии и Португалии.
В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.
Дженнаро Гаттузо
Столе Сольбаккен
Франческо Эспозито
(Федерико Димарко)
11′
Антонио Нуса
(Александр Серлот)
63′
Эрлинг Холанн
(Оскар Бобб)
78′
Эрлинг Холанн
(Мортен Торсби)
80′
Йорген Странд Ларсен
(Мортен Торсби)
90+3′
1
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
3
Федерико Димарко
7
Маттео Политано
23
Джанлука Манчини
9
Матео Ретеги
8
Давиде Фраттези
68′
16
Брайан Кристанте
21
Алессандро Бастони
67′
86′
4
Алессандро Буонджорно
5
Мануэль Локателли
79′
20
Маттиа Дзакканьи
18
Николо Барелла
45+2′
86′
6
Самуэле Риччи
15
Франческо Эспозито
69′
79′
11
Джанлука Скамакка
1
Эрьян Нюланн
14
Юлиан Рюэрсон
20
Антонио Нуса
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
8
Сандер Берге
5
Давид Меллер Вольфе
89′
4
Лео Эстигор
18
Кристиан Торстведт
75′
22
Оскар Бобб
6
Патрик Берг
64′
2
Мортен Торсби
7
Александр Серлот
75′
23
Тело Осгор
9
Эрлинг Холанн
89′
11
Йорген Странд Ларсен
90+3′
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти