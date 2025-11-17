Сборная Норвегии впервые с 1998 года отобралась на чемпионат мира по футболу

Норвежская команда в 8 матчах набрала 24 очка и заняла первое место в турнирной таблице группы I. Сборная Италии набрала 18 очков и расположилась на второй строчке. Итальянцы поборются за право сыграть на чемпионате мира в стыковых матчах. Команда Италии является четырехкратным чемпионом мира, но не сумела квалифицироваться на два последних мировых первенства.