Сборная Норвегии впервые с 1998 года отобралась на чемпионат мира по футболу

Норвежцы заняли в группе первое место, итальянцы стали вторыми.

Источник: Reuters

РИМ, 17 ноября. /ТАСС/. Сборная Норвегии со счетом 4:1 обыграла команду Италии в матче заключительного тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года и квалифицировалась в финальную часть соревнований. Встреча прошла в Италии.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Антонио Нуса (63-я минута), Эрлинг Холанд (78, 80) и Йёрген Ларсен (90+3). У проигравших отличился Франческо Эспозито (11).

Норвежская команда в 8 матчах набрала 24 очка и заняла первое место в турнирной таблице группы I. Сборная Италии набрала 18 очков и расположилась на второй строчке. Итальянцы поборются за право сыграть на чемпионате мира в стыковых матчах. Команда Италии является четырехкратным чемпионом мира, но не сумела квалифицироваться на два последних мировых первенства.

Команда Норвегии последний раз выступала на чемпионате мира в 1998 году. На турнире во Франции команда дошла до ⅛ финала, где уступила итальянцам (0:1).

Сборная Норвегии стала 32-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее это право получили сборные Мексики, США, Канады (все — хозяева), Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Катара, Англии, Саудовской Аравии, Сенегала, Кот-д’Ивуара, Франции, Хорватии и Португалии.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.

Италия
1:4
Первый тайм: 1:0
Норвегия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа I
16.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо
Столе Сольбаккен
Голы
Италия
Франческо Эспозито
(Федерико Димарко)
11′
Норвегия
Антонио Нуса
(Александр Серлот)
63′
Эрлинг Холанн
(Оскар Бобб)
78′
Эрлинг Холанн
(Мортен Торсби)
80′
Йорген Странд Ларсен
(Мортен Торсби)
90+3′
Составы команд
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
3
Федерико Димарко
7
Маттео Политано
23
Джанлука Манчини
9
Матео Ретеги
8
Давиде Фраттези
68′
16
Брайан Кристанте
21
Алессандро Бастони
67′
86′
4
Алессандро Буонджорно
5
Мануэль Локателли
79′
20
Маттиа Дзакканьи
18
Николо Барелла
45+2′
86′
6
Самуэле Риччи
15
Франческо Эспозито
69′
79′
11
Джанлука Скамакка
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
14
Юлиан Рюэрсон
20
Антонио Нуса
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
8
Сандер Берге
5
Давид Меллер Вольфе
89′
4
Лео Эстигор
18
Кристиан Торстведт
75′
22
Оскар Бобб
6
Патрик Берг
64′
2
Мортен Торсби
7
Александр Серлот
75′
23
Тело Осгор
9
Эрлинг Холанн
89′
11
Йорген Странд Ларсен
90+3′
Статистика
Италия
Норвегия
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
15
13
Удары в створ
4
5
Угловые
6
2
Фолы
15
8
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти