Гол Влашича помог хорватам обыграть сборную Черногории в матче отбора ЧМ

Сборная Хорватии обыграла черногорцев в 8-м туре отбора на ЧМ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сборная Хорватии по футболу обыграла команду Черногории в матче заключительного, восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы L прошла в Подгорице и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей мячи забили Иван Перишич (37-я минута), Кристиян Якич (72) и бывший футболист ЦСКА Никола Влашич (87). В составе хозяев отличились Милутин Осмайич (3) и Никола Крстович (17).

В другом матче чехи дома разгромили команду Гибралтара — 6:0.

Сборная Хорватии ранее обеспечила себе выход в финальную часть турнира, который станет для команды седьмым. Хорваты являются серебряными (2018) и двукратными бронзовыми (1998, 2022) призерами чемпионата мира.

Команда Златко Далича по итогам группового этапа набрала 22 очка. Вторыми стали чехи (16), которым в марте предстоит сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира. Третье место заняла сборная Фарерских островов (12), четвертое — сборная Черногории (9), пятое — команда Гибралтара.

Черногория
2:3
Первый тайм: 2:1
Хорватия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа L
17.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Gradski, 4673 зрителя
Главные тренеры
Мирко Вучинич
Златко Далич
Голы
Черногория
Милутин Осмаич
3′
Никола Крстович
(Стеван Йоветич)
17′
Хорватия
Иван Перишич
37′
Кристиян Якич
72′
Никола Влашич
87′
Составы команд
Черногория
13
Игор Никич
23
Адам Марушич
8
Марко Янкович
20
Милутин Осмаич
70′
6
Марко Туци
9
Никола Крстович
7
Марко Вешович
77′
15
Никола Шипчич
5
Слободан Рубежич
36′
46′
16
Марко Перович
21
Андрия Булатович
77′
14
Милош Брнович
19
Стефан Лончар
30′
62′
11
Милан Вукотич
10
Стеван Йоветич
62′
17
Василие Аджич
Хорватия
1
Доминик Ливакович
18
Кристиян Якич
13
Никола Влашич
6
Йосип Шутало
15
Марио Пашалич
29′
8
Никола Моро
4
Йошко Гвардиол
46′
2
Йосип Станишич
20
Франьо Иванович
55′
9
Андрей Крамарич
14
Иван Перишич
78′
10
Лука Модрич
21
Игор Матанович
59′
11
Петар Муса
5
Дуйе Чалета-Цар
46′
3
Марин Понграчич
Статистика
Черногория
Хорватия
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
12
17
Удары в створ
5
7
Угловые
5
3
Фолы
17
16
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Халил Умут Мелер
(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти