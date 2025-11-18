Гол Влашича помог хорватам обыграть сборную Черногории в матче отбора ЧМ

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Сборная Хорватии по футболу обыграла команду Черногории в матче заключительного, восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы L прошла в Подгорице и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей мячи забили Иван Перишич (37-я минута), Кристиян Якич (72) и бывший футболист ЦСКА Никола Влашич (87). В составе хозяев отличились Милутин Осмайич (3) и Никола Крстович (17).
В другом матче чехи дома разгромили команду Гибралтара — 6:0.
Сборная Хорватии ранее обеспечила себе выход в финальную часть турнира, который станет для команды седьмым. Хорваты являются серебряными (2018) и двукратными бронзовыми (1998, 2022) призерами чемпионата мира.
Команда Златко Далича по итогам группового этапа набрала 22 очка. Вторыми стали чехи (16), которым в марте предстоит сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира. Третье место заняла сборная Фарерских островов (12), четвертое — сборная Черногории (9), пятое — команда Гибралтара.
Мирко Вучинич
Златко Далич
Милутин Осмаич
3′
Никола Крстович
(Стеван Йоветич)
17′
Иван Перишич
37′
Кристиян Якич
72′
Никола Влашич
87′
13
Игор Никич
23
Адам Марушич
8
Марко Янкович
20
Милутин Осмаич
70′
6
Марко Туци
9
Никола Крстович
7
Марко Вешович
77′
15
Никола Шипчич
5
Слободан Рубежич
36′
46′
16
Марко Перович
21
Андрия Булатович
77′
14
Милош Брнович
19
Стефан Лончар
30′
62′
11
Милан Вукотич
10
Стеван Йоветич
62′
17
Василие Аджич
1
Доминик Ливакович
18
Кристиян Якич
13
Никола Влашич
6
Йосип Шутало
15
Марио Пашалич
29′
8
Никола Моро
4
Йошко Гвардиол
46′
2
Йосип Станишич
20
Франьо Иванович
55′
9
Андрей Крамарич
14
Иван Перишич
78′
10
Лука Модрич
21
Игор Матанович
59′
11
Петар Муса
5
Дуйе Чалета-Цар
46′
3
Марин Понграчич
Главный судья
Халил Умут Мелер
(Турция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти