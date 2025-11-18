Гол Влашича помог хорватам обыграть сборную Черногории в матче отбора ЧМ

Встреча группы L прошла в Подгорице и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей мячи забили Иван Перишич (37-я минута), Кристиян Якич (72) и бывший футболист ЦСКА Никола Влашич (87). В составе хозяев отличились Милутин Осмайич (3) и Никола Крстович (17).