Польша вырвала победу над Мальтой и сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026

Встреча завершилась в пользу команды Яна Урбана со счетом 3:2. В составе гостей отличились нападающий Роберт Левандовски, а также полузащитники Павел Вшолек и Петр Зелиньски. За хозяев забили форвард Ирвен Кардона и хавбек Тедди Тема.