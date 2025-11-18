Польша вырвала победу над Мальтой и сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026

Встреча завершилась в пользу команды Яна Урбана со счетом 3:2. В составе гостей отличились нападающий Роберт Левандовски, а также полузащитники Павел Вшолек и Петр Зелиньски. За хозяев забили форвард Ирвен Кардона и хавбек Тедди Тема.
Поляки набрали 17 очков и заняли 2-е место в группе G, завоевав путевку в стыковые матчи. Первыми стали Нидерланды, вышедшие на мундиаль напрямую.
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа G
17.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Ta' Qali National Stadium, 10326 зрителей
Главные тренеры
Эмилио Де Лео
Ян Урбан
Голы
Мальта
Ирвин Кардона
36′
Тедди Теума
68′
Польша
Роберт Левандовски
(Петр Зелиньски)
32′
Павел Вшолек
59′
Петр Зелиньски
(Бартош Капустка)
85′
Составы команд
Мальта
1
Анри Бонелло
3
Райан Камензули
20
Ильяс Шуареф
5
Курт Шоу
6
Мэтью Гийомье
23
Александр Сатариано
49′
22
Зак Мускат
54′
21
Хуан Корбалан
7
Джозеф Мбонг
46′
17
Адам Магри Оверенд
10
Тедди Теума
45+3′
77′
13
Энрико Пепе
11
Ирвин Кардона
77′
8
Пол Мбонг
4
Габриэль Ментц
87′
19
Трент Бухагьяр
Польша
22
Бартломей Драговски
19
Михал Скурась
4
Томаш Кендзера
9
Роберт Левандовски
14
Якуб Кивер
10
Петр Зелиньски
15
Павел Вшолек
77′
18
Бартош Берешиньски
13
Якуб Каминьски
90′
20
Филип Розга
21
Никола Залевски
17′
46′
7
Кароль Свидерски
3
Пшемыслав Висневски
5′
77′
8
Бартош Капустка
17
Бартош Слиш
77′
11
Камиль Гросицки
Статистика
Мальта
Польша
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
10
18
Удары в створ
8
4
Угловые
4
9
Фолы
7
6
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Игор Паяч
(Хорватия)
